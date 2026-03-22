Thiago Medina confirmó cada cuánto tiene relaciones con Daniela Celis aunque estén separados: "Estamos..."

En medio de su participación en el canal de streaming La Casa, el ex Gran Hermano sorprendió al revelar cómo es el día a día bajo el mismo techo con la madre de sus hijas.

La historia de amor entre Thiago Medina y Daniela Celis, que nació ante los ojos del país en la casa más famosa de la televisión, sumó un nuevo y picante capítulo. Tras haber confirmado su separación sentimental hace un tiempo, el joven volvió a quedar en el centro de la escena mediática al revelar detalles íntimos e inesperados sobre el vínculo actual que mantiene con "Pestañela".

El sincericidio tuvo lugar durante la emisión del programa de streaming Que alguien le avise (La Casa). En una charla distendida con su excompañero de reality, Nacho Castañares, Thiago fue acorralado con una pregunta clásica pero filosa: "¿Se puede ser amigo de tu ex?".

Lejos de esquivar el bulto, Medina fue directo: "Sí, se puede ser amigo de tu ex. Yo soy amigo de la madre de mis hijas", sentenció, dejando en claro que la relación entre ambos transita por un carril de mucho respeto y madurez por el bienestar de sus gemelas.

Una confesión que sorprendió Embed - Thiago Medina confirmó cada cuánto tiene relaciones sexuales con Daniela Celis aunque estén separados Sin embargo, la bomba estalló cuando la conversación giró hacia la intimidad de la casa que todavía comparten. El ex Gran Hermano blanqueó la logística familiar: "Nosotros estamos conviviendo, pero estamos en habitaciones separadas".

Pero la curiosidad en la mesa de streaming no se detuvo ahí. Al ser consultado sobre si valía la pena "hacer cucharita" o dormir juntos de vez en cuando bajo el mismo techo, Thiago intentó mantener la compostura, aunque terminó cediendo a la verdad con una sonrisa cómplice: