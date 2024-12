Amigo de Keila de Gran Hermano 2025 acusa a la familia de Delfina de insultarlo en plena gala: "Me esperaban en patota"

La primera semana de "Gran Hermano 2025" estuvo repleta de escándalos, desde comentarios polémicos hasta indicios de romance e infidelidad, y todo culminó con la eliminación de Delfina este lunes. La joven modelo provocó enojo y confusión en la audiencia de Telefe al ausentarse del estudio después de su salida, pero lo que no se vio fue la preocupante secuencia protagonizada por su familia en la tribuna.

Según revelaron en "El ejército de la mañana", el segmento de Pepe Ochoa y Federico Bongiorno en "Bondi", los familiares de la participante eliminada insultaron y amenazaron a Nico, un amigo de Keila Sosa que fue a apoyar a la jugadora en la gala del lunes. En un video compartido desde el stream, se ve a quienes serían los familiares de Delfina haciendo gestos y lanzando insultos a la tribuna opuesta.

Según relató el damnificado, él acudió a la tribuna de "Gran Hermano" para apoyar a su amiga, y durante la noche alentó en contra de la jugadora nominada porque está "súper en contra de los comentarios que hizo contra Luciana", la chica trans que entró a la casa.

"Estábamos todos esperando que Delfina entre al estudio como cada participante que es eliminado, y cuando Santiago dice que no va a entrar porque le había sucedido este episodio, toda la tribuna empieza a 'buchonear'. Ahí yo grito 'bueno, para qué entró?'", confesó el amigo de la hermanita.

Sin embargo, no justificó lo que siguió: "Ahí fue cuando la familia me ve a mí y se ensaña conmigo y me empiezan a gritar de todo, 'pu.. de mier..., te vamos a garrar a la salida, si esto es un juego bancátela afuera'", aseguró Nico. La producción de "Gran Hermano" terminó interviniendo para evitar que la situación escalara, pero la secuencia no terminó ahí.

El enojo de la familia de Delfina, eliminada de Gran Hermano. Foto: X @AngeldebritoOk

"Cuando salimos, vemos que toda la familia de esta chica estaba amontonada, tal cual como la foto que subió Ángel", aseguró el fanático de "GH", refiriéndose al posteo del conductor de "LAM" donde reveló que los familiares de Delfina rehusaron hablar con su móvil porque ellos habrían hecho campaña en el programa de América para echar a su hija.

"Estaban todos esperándome en patota", aseguró Nico, insinuando que los familiares de la participante eliminada estaban dispuestos a hacer realidad las amenazas que le lanzaron dentro del estudio. "Ahí la producción decidió meterme por adentro del estudio de Telefe y acompañarme hasta mi auto", cerró su relato.

El desplante de Delfina, la primera eliminada de "Gran Hermano 2025"

La primera eliminación en "Gran Hermano" siempre es dura, pero el efecto que tuvo sobre Delfina fue devastador. La hermanita estaba convencida que sobreviviría la placa y Carlos sería eliminado a causa de sus polémicos comentarios, pero el golpe de realidad le terminó generando una gran angustia.

Su sorpresa fue tal que la hermanita pidió ser excusada de entrar al estudio de Telefe para saludar a Santiago del Moro y su familia, algo que nunca había sucedido en la historia del reality. "Siente que está superada por la situación. Está muy angustiada y prefiere no hablar. Esperemos que pueda hablar mañana cuando esté más tranquila", explicó el conductor, antes de cerrar el programa.