Con quién vive María Eugenia Ritó su nueva vida lejos de la TV

La vida de María Eugenia Ritó fue un electrocardiograma lleno de altibajos que no hicieron más que atentar contra su salud y su profesión. La actriz tuvo que sobrellevar más de una tormenta a partir de algunas adicciones que la alejaron de los escenarios.

Luego de tiempos difíciles, Ritó volvió a encontrarse consigo misma, priorizando su salud y guiada principalmente por la compañía de alguien que estuvo a su disposición y que ofició de “ángel de la guarda” según sus propias palabras.

María Eugenia, quien cumplió 48 años el pasado 3 de junio, recibió un cálido mensaje de su prensa y amiga personal, Ever Zelaya, quien sería la principal razón por la que la vedette sanara y sueñe, por qué no, con volver a las grandes luces.

“Feliz cumpleee, María Eugenia Rita (Ritó). Que tengas un día hermoso con alegrías, regalos y lleno de momentos lindos como te merecés. Amiga, hermana, absolutamente todo. Del lado de la vida y positivismo, a disfrutar como nunca. Todo es hoy, a cada instante. TE AMO INFINITO”, fueron las palabras elegidas por Zelaya en un sentido posteo.

Quizás el nombre de la amiga de Eugenia es desconocido en los medios, pero es sin dudas una persona clave en su vida. Justamente,en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi la vedette confesó que viven juntas.

La bailarina detalló: “Es mi angelito de la guarda. Es buena, sana y la amo. Nos conocimos por Instagram y me ayuda con las redes y me cuida. Me ayuda todo los días para estar bien, me anima y cuando uno está solo, a veces la vida es muy dificil.No es lo económico todo, es lo emocional y muchas otras cosas”.

Consultada sobre cómo lleva el día a día y los planes a futuro, la actriz se sinceró: “Bajé mucho mi nivel de vida. A mi me ayuda mucho el Instagram y tenía una plata ahorrada. Sobreviviendo, así estoy”.

Luego de algunos momentos oscuros, María Eugenia Ritó se ilusiona con volver a los escenarios, de la mano de una amiga que fue imprescindible para espantar los fantasmas que alejaron a la actriz de su profesión.