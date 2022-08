Cómo hizo María Eugenia Ritó para salir del peor momento de su vida

María Eugenia Ritó supo construir una carrera sobre las tablas y ser muy reconocida no sólo por el público, sino también por sus colegas. Trabajó en teatro y televisión con figuras como Moria Casán, Carmen Barbieri, Gerardo Sofovich, Tristán, Emilio Disi, Adrián Suar, entre otros.



Luego de varios años alejada de los primeros planos, la vedette decidió retomar su carrera artística, para lo cual se está preparando con todo para recuperar su figura. No obstante, también tuvo que atravesar una etapa muy difícil y oscura.



En diálogo con Caras, María Eugenia Ritó contó cómo hizo para superar el momento más complejo de su vida, en el que, según ella cuenta, sintió incluso que estaba muerta, hasta que tocó fondo y logró recuperarse.





“Yo siento que volví a nacer, como el Ave Fénix, que resurge de las cenizas. Te podés caer una y un millón de veces, pero te volvés a levantar. Lo importante es nunca rendirse”, expresó la vedette.



“Estoy muy contenta porque es un gran cambio, que primero tiene que venir desde adentro y después va hacia afuera. Gracias a Dios tuve el motor que me impulsó a esto. En realidad, tiene que ser para uno con uno mismo, pero también tener alrededor tuyo gente que te ayude. Uno tiene que querer dejarse ayudar, porque nadie te puede ayudar en la vida si vos no lo permitís”, agregó Ritó.



Sobre el momento en el que sintió que había tocado fondo, confesó: “Creo que me morí y volví a nacer varias veces, sentí que estuve muerta, que no podía más. Estuve al borde de la muerte. Sentía vacío. Esto fue literal lo que me pasó: es como decir: ‘Qué loco, tengo dos ojos, pero no veo’. Yo le pedía a Dios que me abriera los ojos y me hiciera reír”.





Asimismo, contó quiénes le dieron fuerzas para lograr su objetivo de salir adelante. “Dios, mi mamá y mi papá desde el cielo, porque si no fuera por ellos, más de una vez estuve tirada, deprimida, me tuve que internar. Pero aprendí mucho. Mi luz era mi mamá, que falleció muy joven, a los 49 años, de cáncer, pero nunca me dejó”, sostuvo María Eugenia.



“Yo tengo mi familia, que es mi hermana Maricel Silvana, que la amo y hoy estamos más unidas que nunca. Tenemos peleas como cualquier familia, pero ella me ayuda mucho hoy por suerte. Mi cuñado, Martín, también está muy presente. Pero mi angelito de la guarda es Ever Zelaya, porque está conmigo 24/7. Vivimos juntos y es incondicional”, concluyó.