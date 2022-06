María Eugenia Ritó reapareció después de años y lloró en vivo por un motivo especial

María Eugenia Ritó siempre ha logrado generarse su espacio en la opinión pública, a partir de su talento para las expresiones artísticas, así como por su lengua filosa que la impulsó a protagonizar cientos de polémicas en la pantalla chica a lo largo de años.

Hace un tiempo que la blonda se sumergió en el silencio y se alejó de las primeras planas. No obstante, la vedette se recompuso, juntó fuerzas y ahora retornó al hábitat que domina con la intención de retornar a sus actividades dentro del universo del espectáculo.

En ese contexto, María habló con Intrusos y narró los motivos que la motorizan en este presente: “Tengo ganas de volver. Me estoy preparando. Viste esa cosa de la mujer de que me quiero ver más delgada. Es también difícil dejar de comer y más en invierno”.

Además reconoció que recibió una propuesta concreta de José María Muscari para sumarse a Sex, pero que declinó de esa chance por no sentirse preparada. “En el verano tuve una propuesta para hacer Sex Virtual y yo dije ‘no voy a llegar’ porque uno tiene que estar impecable. Vamos a ver qué pasa este año. Lo quisiera hacer presencial, como lo hice toda la vida”, confesó.

A partir de su prolongada ausencia, el cronista abordó la temática de la conflictiva situación de su divorcio, así Ritó se exhibió muy movilizada en lo emocional al soltar: “Nunca más hablo de mi ex, pero estoy en tratativas. Se está llevando a cabo, a pasos lentos, pero vamos a ir por un buen camino”.

Esa hendija derivó en una confesión de lo más profundo de su corazón, que se vincula con lo que siente por su madre. “Mi mamá me cuida desde el cielo… Ay, me voy a emocionar. Perdón que me emocione”, expresó entre lágrimas que brotaron de sus pupilas.

Así, la blonda explicó cómo afronta su coyuntura, que se direcciona en fortalecer su estado anímico: “Mi hermana está siempre conmigo, mi cuñado y tengo una persona que me cayó del cielo que es una amiga. Vivimos juntas y es el motor de todos los días. ¡Te amo, amiga!”.