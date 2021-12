Siguiendo los pasos de Florencia Peña, María Eugenia Ritó subirá fotos a una web para adultos

Florencia Peña volvió a ser noticia esta semana luego de anunciar que abrió su propio perfil en una web para adultos, donde compartirá con todos sus suscriptores sus más osadas fotos al desnudo. "Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos", comentó la actriz y conductora al revelar la noticia.

DivasPlay es la plataforma donde ya está disponible el contenido por 15 dólares. El sitio ofrece la posibilidad de que los creadores de contenido vendan material inédito y libre de censuras a sus comunidades, por un precio de suscripción en dólares impuesto por ellos mismos, según el valor que deseen otorgarle a sus fotos o videos.

Enterada de la noticia, María Eugenia Ritó decidió abrir su propio OnlyFans. Allí subirá contenido íntimo sin censura para poder obtener un ingreso fijo. Recordemos que la ex vedette se encuentra alejada hace años de los medios. Hace algunos años obtuvo gran fama participando de Showmatch y protagonizando diversas obras de teatro de revista.

María Eugenia Ritó. Foto: Instagram @mariaeugeniarito

"Voy a llamar a un amigo para que me asesore. ¿Quién me paga las cuentas? Nadie. Tengo que vivir", reveló la rubia en el programa radial Soy tan biutiful.

Además de esté nuevo emprendimiento, Ángel de Brito le propuso sumarse como panelista en Los ángeles de la mañana. La idea es que la rubia reemplace a Yanina Latorre durante sus vacaciones. Ritó aún no aceptó la propuesta. Recordemos que hace un tiempo la ex vedette aseguró que no está interesada en trabajar en televisión porque no se siente cómoda con su cuerpo.