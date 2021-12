Se viralizaron las fotos que subió Florencia Peña a una red para adultos

Cansada de la censura en Instagram, Florencia Peña tomó una radical decisión y publicó varias fotos al desnudo en una red para adultos. "Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos", comentó la actriz y conductora al revelar la noticia.

"Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan", agregó en su cuenta de Instagram.

DivasPlay es la plataforma donde ya está disponible el contenido por 15 dólares. El sitio ofrece la posibilidad de que los creadores de contenido vendan material inédito y libre de censuras a sus comunidades, por un precio de suscripción en dólares impuesto por ellos mismos, según el valor que deseen otorgarle a sus fotos o videos.

La presentadora de Flor de Equipo ya publicó algunas fotografías que desataron fuertes repercusiones en las redes sociales por el tenor de las mismas.

La a actriz, conductora y empresaria, que es principalmente conocida por haber interpretado al personaje de Moni Argento en Casados con hijos, actualmente posee su propio programa, Flor de equipo. Peña actualmente es sumamente popular en las redes sociales, esto se debe a que Florencia conquista a todos con su encanto, especialmente en Instagram donde cuenta con casi 6 millones de seguidores.