El insólito motivo por el que María Eugenia Rito no aceptó trabajar en LAM con Ángel de Brito

Ángel de Brito reveló en la edición del jueves de LAM el insólito motivo por el cual María Eugenia Ritó rechazó varias veces sumarse al programa como una Angelita más.



Resulta que en el piso estaba presente su abogado, Walter Comarce, hablando sobre la presentación que realizó para pedir su derecho al olvido, solicitando que en la web se eliminen las imágenes puedan dañar su honor, vinculadas a sus adicciones.





En una lluvia de elogios del panel, Ángel de Brito contó que más de una vez la llamó para sumarse al programa, pero que siempre la respuesta fue negativa por parte de Ritó, por lo que el conductor procedió a revelar el insólito motivo.



“Lo conté varias veces, no se va a enojar. La llamé muchas veces para trabajar acá. Y dice que no está apta físicamente. A nadie le importa su cuerpo, lo digo en el buen sentido. No viene de vedette, viene de Ritó”, contó De Brito.



“Es una tarada”, dijo, indignada e incrédula Nazarena Vélez, que se deshizo en elogios para con Ritó. “Está divina. Es una bomba, ya se lo dije. ¿Ustedes le vieron la cola a Ritó? Nunca visto algo igual”, agregó la panelista.



En tanto, se abogado, a quien quisieron acorralarlo preguntándole si salía con ella (algo que negó al aclarar que está casado), aportó: “La conozco de chiquita. Siempre tuvo una muy buena figura. Y hoy siempre quiere estar 10 puntos”.





“Pero superó la figura Ritó. Es un personaje. Siempre fue atractiva por otras cuestiones. Ella tiene eso en la cabeza. Ya se lo dije. Cuerpos hay miles”, comentó De Brito.



Por su parte, Nazarena contó que en su momento sentía algo similar. “Me costó mucho aceptarlo. Y así y todo hoy sigo siendo muy acomplejada. Lo hice por mí. El medio te pone una exigencia. Si yo mostré el culo toda mi vida, la exigencia es doble”, dijo.