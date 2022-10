La inesperada comparación de Dady Brieva entre los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández

Este jueves, Dady Brieva estuvo como invitado en el programa Desiguales (TV Pública), y más allá de su visión crítica al gobierno de Mauricio Macri, no dudó en decir que trabajó más en los años de su gestión que en los de la actual presidencia de Alberto Fernández.

"Tuvimos dos años de pandemia, pero si me pongo a pensar, en el último tiempo, he trabajado más en los cuatro años de Macri", remarcó Dady Brieva a la hora de comparar la realidad de nuestro país bajo el mando de Alberto Fernández, con el período comprendido entre 2015 y 2019 en el que Mauricio Macri estuvo al frente de la Argentina.

A la hora de hablar de la crítica situación de los artistas en nuestro país, Brieva comentó: "Uruguay nos ha salvado mucho a todos los que hemos ido para allá. Hoy nos está salvando a muchos actores. Hay 2 millones de artistas que están trabajando en Uruguay. Estamos pasando el rastrillo en pueblo, en ciudades, en 19 departamentos, en todos lados".

A su vez, Brieva se quejó de que el oficialismo no tenga a su favor los medios con mayor alcance. "No es culpa de ellos (por la oposición) que nosotros no tengamos los medios hegemónicos. Yo creo que uno tiene lo que no supo o lo que no se atrevió a conquistar", expresó categórico.

En algunos pasajes de la entrevista, Dady Brieva dejó en claro sus críticas a la política de Alberto Fernández, aunque sin dejar de cuestionar también la de Mauricio Macri. También pidió que el oficialismo avance sobre varios temas pendientes con los argentinos. "Tengo 65 años y tampoco tengo mucho tiempo. Vengo una época de militancia dura y no sé si voy a ver un mundo mejor, la imaginación al poder y la Justicia Social. Mis tiempos son distintos a otras personas, que ven estos procesos a largo plazo", enfatizó.