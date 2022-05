Dady Brieva confesó que protagonizó una tensa escena con Thelma Fardin

Invitado al programa Es por ahí (América), Dady Brieva confesó que protragonizó frente a cámaras una tensa escena con Thelma Fardin. Se trata de un trabajo realizado en la serie Revelados en blanco y negro, donde los artistas recrearon una escena de abuso sexual.

En la producción que aborda difrerentes temáticas de actualidad, Dady Brieva y Thelma Fardin tuvieron el desafío de actuar en una situación que para la actriz es personalmente dolorosa, por lo tanto siguieron un proceso para llegar a la representación de la manera más cuidadosa posible.

“Este capítulo específicamente fue muy difícil. Lo dirige Fede Palazzo y hay 70 actores en una cantidad de capítulos que tienen que ver con temas de diversidad y ese tipo de cosas. En este capítulo puntual, soy el abusador de Thelma y ya me pongo a transpirar de solo recordarlo”, reconoció Brieva sobre la escena que grabó con Fardin.

Luego agregó: "Fue muy fuerte. Thelma se prestó y nos prestamos todos, pero fue muy difícil. Aparte, yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí, pero no creí que me iba a afectar tanto. Ni me imagino lo que le debe haber afectado a ella. Eran momentos muy duros, muy fuertes, que el director lo llevó muy bien. Tenía que pasar eso”.

Sobre el diálogo que tuvo con Thelma Fardin antes de rodar esa escena, Dady Brieva explicó: “Ella me tranquilizaba más a mí. No hago bien en decirlo, pero al final ella hace un alegato que me lo dice a mí, que aparentemente no tendría posibilidad de hacerlo con la persona que pasó, así que cumplí como ese lugar”.

Finalmente, Brieva se refirió a lo que sintió al finalizar la grabación junto a Fardin. “Salí mal de la escena. Pero después hubo abrazo, beso. Habíamos hablado mucho antes de hacerla, sobre lo que iba a pasar. Pensá que pudo denunciar después de diez años. No conozco mucho del tema y no me quiero meter en quilombo, pero hay como una estructura jurídica donde la mina es expuesta de nuevo. Y otra vez tenés que contar todo, las redes donde todos opinan y vos decís ‘la c... de su madre’. Y otra vez hacerle las pruebas en Brasil”, finalizó, a modo de crítica a todo el proceso que la ex Patito Feo se vio obligada a atravesar.