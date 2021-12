Dady Brieva abrió su corazón y habló de su durísima infancia

Si hay algo por lo que se lo caracteriza a Dady Brieva es por su gran histrionismo y por la asombrosa capacidad que tiene para hacer reír hasta al más serio de todos. Ahora, como era de esperar, invitado al programa que conduce Moria Casán en El Nueve, las risas no faltaron. Sin embargo, también hubo momentos muy emotivos como cuando el actor abrió su corazón y habló de su durísima infancia con un padre policía.

Todo ocurrió cuando La One reflexionó sobre los abusos de poder, le pidió al conductor radial su opinión sobre el tema y le consultó si había sufrido alguno en su vida. Para sorpresa de todos, él reconoció que en su propio hogar. "En esa época estaba aceptado, naturalizado como se dice ahora. Eran cosas que no se cuestionaban o ni siquiera se preguntaban. Mi viejo era de la Policía de Santa Fe", señaló frente a las cámaras.

"Pero esperá, mi papá era un militar y nunca sufrí abuso de parte de él", lo frenó en seco Moria. "Bueno, vos eras una nena y yo un varón. No es poca cosa. Ahora por ahí no, pero para aquella época era una gran diferencia. Yo nací en el 57, no en el dos mil y pico", argumentó él.

Dady Brieva

Y agregó: "Mi viejo era bravo. Bravo, bravo eh... Obvio que me cagó a golpes. Me pegó por todos lados. Donde él veía lugar, aplicaba. Donde quedaba el aire. Era normal en la época. Nosotros éramos 5. Papá, mamá, y mis dos hermanas. Mamá era profesora de serigrafía y grabado recibida en la escuela Mantovani. Muy antiperonista. Muy cajetuda. Una vez entró a la cocina y su mamá, mi abuela, le dijo ‘esas manos no nacieron para entrar a la cocina’".

Antes de finalizar con el tema, confesó: "Me costó años de terapia poder hablar estas cosas, pero ahora las puedo decir".