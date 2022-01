Thelma Fardin reveló el motivo de su internación y aclaró los tantos sobre su presente sentimental

Thelma Fardin se refirió a su salud y a su presente sentimental, a semanas de haber sido internada y también de haber trascendido versiones diversas sobre su supuesta ruptura de pareja.

Recordemos que hace unos días se reanudó el proceso judicial por abuso sexual contra Juan Darthés, en el que Thelma Fardin ofreció su testimonio hace poco más de un mes. El momento que está transitando la actriz es clave en la causa iniciada en 2018, pero tiene sus consecuencias en su salud anímica.

“Cuando hablamos de revictimización, sabemos que el proceso judicial es extremadamente revictimizante, pero a mí se me acabó la teoría: lo viví en el cuerpo, en carne propia. Entiendo que es parte del proceso, que es muy difícil hacerlo de otra manera, pero no deja de ser muy agotador y hasta que te reponés, pasa mucho tiempo. Yo todavía estoy en ese proceso”, explicó Thelma Fardin en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Al referirse al motivo de la internación que atravesó recientemente, tras haber declarado ante la justicia brasileña vía Zoom, Fardin reveló: “Mi internación tuvo que ver con eso. La verdad es que tuve un pico de estrés porque me costó mucho reponerme de la declaración. Todavía me está costando... Son muchas cosas de la vida las que tenés jaqueadas... Eso se sumó al momento del año que, para todos, es de muchísimo estrés”.

Luego, Thelma Fardin agregó: “Tomo antidepresivos y hubo algo que no me sentó bien de lo que estaba tomando. Muchos medios hablaron de intoxicación medicamentosa y la verdad es que yo tomo medicación desde que volví de México para hacer la denuncia. Está bien. Lo dijeron en esos términos, pero la verdad es que fue una mezcla de todo: un pico de estrés y esos medicamentos que venía tomando. Era un momento muy duro y, entre alguna cosa para dormir y los antidepresivos hubo una combinación que no me hizo bien”.

Por otro lado, Thelma Fardin se refirió a su supuesta ruptura con su novio, Camilo Vaca Narvaja. “¡Todavía no entiendo de qué es lo que hablan! Cualquiera que me siga asiduamente en Instagram sabe que publico mucho mis lecturas... No me meto a leer noticias sobre mí, porque no me hace bien, sobre todo en este momento en el que estoy muy estresada, pero sé que pasó algo con eso... La verdad es que fue muy desconcertante para mí porque no haría una cosa tan infantil. ¡Insólito! Ese posteo nada tenía que ver con Cami”.

Finalmente, sobre su relación de pareja, Thelma Fardin detalló: "Nos queremos mucho. Por supuesto que tenemos nuestras crisis de pareja, pero es muy fuerte tener que estar haciendo estas aclaraciones de cara a la sociedad. No nos separamos, pero es un momento muy duro para los dos. Es difícil para mí en particular y estoy decidida en este momento a enfocarme en lo que tiene que ver con el juicio. Por eso, que me quieran correr el eje hacia mi situación sentimental... Además, ¡no creo que a nadie le interese demasiado! Camilo está súper presente y por su historia es muy fuerte que se atrevan a hablar del tema de la desaparición. Hablamos todos los días y es un gran compañero. Estamos tratando de salir adelante, cada uno con su historia personal, y los dos como pareja. Nos queremos y nos respetamos mucho. Tengo la vida jaqueada por el proceso y espero el momento en el que las relaciones con mis seres queridos no estén atravesadas por esto”.