Tras su internación, Thelma Fardin se sinceró: "No la estoy pasando bien"

Hace algunos días, Thelma Fardin atravesó una internación que estuvo rodeada de múltiples versiones. Este miércoles, la actriz rompió el silencio en Intratables (América) y reveló la verdad sobre su salud.

En diálogo a solas con Alejandro Fantino, Thelma Fardin habló de su causa contra Juan Darthés, a quien le inició una sonada causa por abuso sexual. “No hay una semana en que no piense en esto, quizás en lo personal logro no estar enfocada pero de repente el juez manda un escrito y yo soy alguien que necesita saber qué está pasando. Hace tres años calendario que vengo batallando y tres mil años cuerpo”, se sinceró.

Luego, Thelma Fardin se sinceró: “No lo estoy pasando bien, estoy muy cansada. Sin dudas, fue mejor haber transitado esto a no haberlo hecho, me endureció. Y tengo una sensación de mucha responsabilidad con las generaciones que vienen, de poder decirles: ‘yo te juro que hice todo lo que pude’”.

La actriz también se refirió al impacto que tuvo la denuncia que hizo en lo que siguió en su carrera artística. “Yo trabajo desde muy chica y conozco a mucha gente, que me quiere y que está en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema, a alguien que presentó una denuncia por abuso sexual”, aseguró Thelma Fardin.

Con respecto a la motivación a la hora denunciar a Darthés, la artista expresó: “Sentía mucha culpa de no haberlo contado, porque vos ves que les sigue pasando a otras personas. Hay un documental que muestra cómo, si le hubieran hecho caso a la primera que habló, a otras no les hubiera pasado, y yo cuando lo vi me estalló la cabeza, sentí una responsabilidad y una culpa muy grandes”.

Noticias Relacionadas A días de su internación, Thelma Fardin escrachó un aberrante comentario de un seguidor

A la hora de comentar cómo espera la resolución de su causa, Thelma Fardin enfatizó: “La Justicia es mucho más grande e inabarcable de lo que tratamos de hacer con el sistema judicial, que intenta hacer algo pero lamentablemente se queda bastante atrás. Yo creo que de algún modo obtuve justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice: ‘Yo hablé gracias a que vos hablaste’”.

En materia de rating, la presencia de Thelma Fardin le dio a Intratables un pico de 1.7 de rating. El ciclo de actualidad y debate político tuvo un promedio de 1.6 y logró imponerse sobre sus competidores de El Nueve y la TV Pública.