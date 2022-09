Agustina de Bake Off confesó la discriminación que sufre por una condición física

Agustina Guz transitó con éxito por Bake Off, en la edición que se consagró Damián Basile, quien es su gran amigo. Con el tiempo, la chef continuó con buena visibilidad por sus emprendimientos gastronómicos y ahora sorprendió con el lanzamiento de una marca de ropa muy específica.

La cocinera detectó la falencia en cuanto a las mujeres con busto prominente, una situación que experimenta en carne propia, y armó una línea de tops, corpiños y otras prendas para saciar esa necesidad de vestirse lindo y bien y con onda.

Así anunció con bombos y platillos la activación de Dtalle by Guz, su marca, así como describió el origen, el punto exacto en el que pergeñó todo. “El último verano, cuando me fui de vacaciones a la playa, muchas se me acercaban a preguntarme de dónde había sacado las mallas porque no conseguían. Yo me las mandaba a hacer, Esa necesidad me llevó a la producción de mallas y me fue re bien”, narró.

Claro que detrás late una problemática, que padeció desde mucho tiempo. Por eso, Agustina abrió su corazón, en diálogo con Pronto, y contó su calvario: “Una de las complicaciones es la mirada ajena, el comentario de todo el mundo como si una fuera un bicho raro”.

Y particularmente señaló a un grupo que suele ejecutar con mayor vehemencia y asiduidad este tipo de comentarios hirientes e innecesarios. “Lo sorpresivo es que gran parte de eso viene de mujeres, sobre todo de mujeres grandes”, aseveró.

En ese relato, Guz amplió su reflexión: “Está el comentario de por qué no te sacas tetas como si sacarse fuera…es una intervención quirúrgica, que encima te la tenés que pagar porque ninguna obra social te la cubre. Además, no es grato entrar al quirófano con anestesia total”.

Con mucha coherencia, la ex Bake Off aportó una mirada profunda e inteligente al opinar: “Nadie va por la vida diciéndole a alguien que es alto que se corte las piernas. Pero si son las tetas sí pueden opinar de vos. Yo no estoy ni orgullosa ni nada. Es una condición física y la acepto”.