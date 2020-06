Los atributos ocultos de Agustina de "Bake Off" que se robaron todas las miradas

El reality "Bake Off Argentina, El Gran Pastelero", se volvió un éxito de la televisión nacional. La famosa competencia de pasteleros está llegando a su final y quedan solo 4 participantes.



La bellísima Agustina Guz es una de ellas. Autoexigente, obsesiva del orden y fanática de la estética en sus preparaciones logró destacarse como una de las grandes favoritas del certamen.

Pero la sommelier de Ramos Mejía también se desataca por otros atributos. Muchos seguidores de las redes sociales enfatizaron su "delantera", algo que fue compartido por muchos como repudiado por otros.

Recordemos que su habilidad en la cocina la llevó a conquistar a varios hombres: "Utilicé la pastelería como método de seducción, me funcionó siempre, siempre caen. A un chico le hice una torta rogel, y estuvimos de novios por mucho tiempo hasta que me di cuenta que no lo quería", comentó en su momento.