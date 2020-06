Agustina: la participante de Bake Off que enamora a todos y es finalista

Bake Off, el fenómeno televisivo de los domingos por la noche ahora si entró en la recta final. Anoche, en el anteúltimo programa, se conoció a los tres finalistas que competirán por el título del gran pastelero.

En los últimos días se produjo un gran revuelo en redes por la posible violación del reglamento por parte de Samanta Casis. Según parece, la joven trabajó como pastelera profesional en un reconocido café de Buenos Aires. Uno de los requisitos para participar de la competencia es no haber ejercido la actividad de manera profesional ni contar con estudios.

Fuera de las polémicas, hay una participante que se destaca, además de por sus habilidades, por su belleza. Agustina Guz, una de las tres finalistas del certamen, ganó seguidores por su simpatía y por sus atributos físicos, que la hicieron destacarse dentro del programa desde un primer momento.

El programa se filmó el año pasado y a pesar de que muchos de los seguidores del reality piden que la final sea en vivo, ya está cerrado y el ganador ya se conoce hace meses. Por un contrato de confidencialidad ninguno puede revelar nada.

La felicidad tras escuchar que agustina paso a la final de bake off jajaj — Julieta (@jubiancotti) June 22, 2020

En las últimas horas también se filtró un audio de Agustina que acentuaría las versiones de un "arreglo del concurso". "Todo lo que salió de Sami hace que todo el programa parezca una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí", se escucha decir a Agus.

¿Quién más extraña salir los jueves uD83CuDF7EuD83EuDD43? pic.twitter.com/jzgOPqr4FM — Agustina Bake Off (@Agustinaguz2) June 19, 2020

"Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo ‘pobre, la está pasando re mal’. Damián estaba atacándola y yo le decía que no haga leña del árbol caído. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería", continuó relatando.

Que Buena está Agustina de bake off, corta — Nemecio (@Torressmenor) June 22, 2020

En redes repudian la actitud de Casis y apoyan a Agustina Guz, Pier Basile y Agus Fontenla, la última eliminada. Según se puede ver Agustina enamora cada vez que sale en la pantalla chica y sus fanáticos lo demuestran en la red del pajarito.

a partir de ahora le rezo a agustina de bake off — killer queenuD83CuDF49 (@nao_ferre1) June 22, 2020