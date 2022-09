Tras la grabación del programa de Mirtha Legrand, Nacho Viale se sinceró sobre cómo se sintió la diva

A horas de la emisión del programa que marca la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, su nieto y productor Nacho Viale, se refirió a la grabación y contó cómo se sintió la diva.

“Fue con mucho nerviosismo todo porque había que encajar muchas cosas. Es difícil hacer una escenografía que tenga dos dinámicas de programa distintas, creo que vamos a ir evolucionando con el aire, Mirtha también. Era importante que ella se sacara sus nervios que son lógicos después de la vuelta”, comenzó Nacho Viale sobre la grabación del programa de Mirtha Legrand que se verá este sábado a las 21:30 por El Trece.

Luego, el productor dio más detalles sobre su abuela. “Se sentía un poco más insegura que otras veces. Me parece lógico porque estuvo mucho tiempo encerrada con incertidumbre y creo que lo va a disfrutar a partir de mañana. Hoy no sé si lo disfrutó”, aseguró con una sonrisa cómplice Nacho Viale.

Luego, sobre el regreso de Mirtha Legrand, su nieto remarcó: “Esto es como un homenaje que ella le hace a la vida en el sentido de que ella disfruta haciendo lo que le gusta. A Mirtha le gusta esto, cuando ella dice ‘yo hubiera dado mi vida’ creo que es literal. Es su motor y nafta diaria. Es impresionante la polenta y fuerza que tiene. Era lo único que quería hacer”.

Además, sobre las críticas que recibió estas dos últimas temporadas, el productor explicó: “Yo me reía el año pasado porque decían ‘es una escenografía que no contempla a Mirhta’. Yo nunca pensé que Mirtha iba a bajar del escenario, iba a dar dos vueltas carnero y bajar la escalera. Me parece una pel.... la gente que dice eso. Es no entender que yo tenía que suplantar o tratar de seguir a flote con este programa en un momento complicado”.

Con respecto a los contenidos, Viale remarcó que Legrand no debuta con una mesa signada por la coyuntura y el debate de la actualidad. “De hecho, no debutamos con un contenido político hoy. La idea no es esa. Mirtha ayer hizo una nota y hablaba de bajar ciertos decibeles en general, pero que eso no quiera decir que no puedas dejar de expresarte”, expresó el productor.