Nacho Viale culpó al gobierno por el retraso en el regreso de Mirtha: “Se robaron las vacunas y…”

Después de dos años de ausencia, este sábado por la noche volverá un ícono de la televisión argentina con el regreso a la pantalla de Mirtha Legrand. La histórica conductora volverá a participar en la TV en su formato 'La noche de Mirtha', mientras que su nieta Juana Viale conducirá los domingos al mediodía en los famosos almuerzos, que cambiarán su nombre a 'Almorzando con Juana'.

Como previa a regreso de la diva, Nacho Viale, nieto y productor de Mirtha, se prestó a un móvil en LAM donde habló de todo: desde las negociaciones con El Trece y lo que será la producción del programa, aunque dejando declaraciones muy picantes al referirse a la situación que vivió la familia y denunciando robo de vacunas durante la pandemia.

El conductor Ángel de Brito comenzó dándole pie al hablar del prolongado tiempo en el que Mirtha estuvo fuera de la pantalla chica, marcándole que ilógicamente alguien le cuestionaría hacer algo contra su abuela. Fue cuando recordó los comentarios que en su momento se rumorearon al decir que querían apartar a la diva de la TV.

"Juana debutó el 21 de marzo del 2020, de un día para el otro. El jueves nos dijeron que estábamos encerrados y que no podíamos hacer el programa. Nunca, en dos años, salió el nombre de Mirtha ni de las gráficas, ni de las publicidades, ni de la foto, ni del cartel, nunca el programa dejó de llamarse como tal, nunca cambió su música ni nada, porque era una falta de respeto hacia ella y esa fue una manera de cuidarla", comenzó Nacho su descargo.

Luego apuntó fuerte: "También había gente que me decía que yo me tenía que quedar en mi casa, y una persona como Mirtha no podía trabajar. Se robaron 800 millones de vacunas y Mirtha no podía ir a trabajar porque la vacuna le llegó un mes y medio después".

Y confesó: "Mirtha tuvo miedo de anotarse para la vacuna la primera vez porque tenía miedo que alguien dijera que estaba acomodada, y sin embargo hubo más de un pelotudo que lo dijo. Y te puedo mostrar la app de la Ciudad que me sigue recordando que se tiene que vacunar por quinta vez... qué sé yo. Esos comentarios sí me joden".

"Tuvimos pánico, si yo no la veía", admitió. Y luego, contra las especulaciones que se dijeron que Mirtha tenía ciertos privilegios en el medio de la cuarentena estricta, Nacho lanzó: "Tuve que hacer un vivo llevándole alcohol en gel para que la gente no creyera que estaba yendo a visitarla igual".

"Sin embargo, repito, el día que se anotó para la vacuna, tres días después y la anoté yo porque un día dije 'basta, que digan lo que quieran', a pesar de eso el día que se vacunó hubo un pelotudo que sugirió que Mirtha se había saltado la cola", sentenció, descargándose contra la persona que hizo tal comentario aunque sin dar su nombre.