La reacción de Mirtha Legrand a la muerte de la reina Isabel II

Este jueves se dio a conocer la noticia de la muerte de la reina Isabel II y en medio de una gran conmoción internacional, Mirtha Legrand sumó su opinión sobre el fallecimiento de la legendaria monarca.

La panelista Virginia Gallardo contó en Intrusos (América) que se comunicó con Mirtha Legrand para conocer su reacción ante la partida de la reina Isabel II, y dio detalles de esa conversación. "Hablé con Mirtha, me hablaba de la historia de ella. Me dice: 'Estoy escuchando por la radio que está muy delicada...'", comentó la integrante del programa de espectáculos sobre el momento en que habló con la diva.

Luego Gallardo agregó: "Me pone: '70 años de reinado, impresionante. 25 años cuando asumió el reinado en Inglaterra, fue una reina muy joven'. Hablamos de la serie también, me dice que no la ha visto pero que ha sido muy comentada".

Sin embargo, en la charla Mirtha Legrand prefirió tener un gesto especial hacia la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, fallecida el 6 de septiembre. "Yo le hago una mención respecto a que ella nuestra reina, pero a un gesto personal, y me hizo un comentario muy acertado: a los argentinos ayer se nos fue una reina llamada Magdalena", reprodujo Gallardo sobre las palabras de Legrand.

Según informaron este jueves desde el Palacio de Buckingham. los miembros de la familia estuvieron junto a la reina Isabel II hasta su final. Desde hace casi un año, la salud de la monarca había generado preocupación tras una internación y la falta de precisión sobre el cuadro que estuvo atravesando. A partir de ese momento, se redujeron considerablemente sus apariciones en público y se la vio caminar con dificultad, apoyada en un bastón.

Por otro lado, trascendió que el hijo de la reina decidió llamarse rey Carlos III y que su esposa Camilla, la reina consorte, pasarán esta noche en Escocia y recién regresarán a Londres este viernes para seguir con el protocolo llamado "El puente de Londres ha caído".