Pamela David contó cómo está Daniel Vila tras la baja de Viviana Canosa de A24

Este martes en un móvil para LAM (América), Pamela David deslizó una prudente respuesta sobre la polémica entre Viviana Canosa y Daniel Vila. La conductora se desligó de la salida de la periodista de A24, y aseguró que a ella no le corresponde opinar sobre el tema.

Sin embargo, luego Pamela David coincidió con Daniel Vila, su esposo, sobre la postura editorial del Grupo América de no compartir al aire situaciones de escraches a políticos o dirigentes, y contó cómo está hoy el empresario. "Está bien, él está convencido. Él tiene una visión de futuro de más amor, menos golpismo... Como que estamos en un momento muy jodido como para tirar nafta al fuego. Me parece una postura sana al menos, podemos tener muchas diferencias, pero en eso estamos de acuerdo", remarcó Pamela.

Luego, cuando le preguntaron por su vínculo con Viviana Canosa, Pamela David expresó: "Yo tengo la mejor con Viviana. No mensajeamos, cuando hacía un programa en Radio Vale le dije que me hacía muy bien, era muy espiritual, algo más parecido a lo que a mí me gusta escuchar. Cada uno se rodea con la gente que tiene una energía que lo nutre. Me gustaba mucho y se lo dije en su momento, cuando a mi me gustaba lo que hacía y la atacaban. Pero hoy no le hablé, no corresponde. Yo veía Viviana con Vos, pero no voy a opinar".

Por otro lado, durante el fin de semana, en diálogo con Infoabe, Daniel Vila se refirió a la polémica con Viviana Cnosa y remarcó: "En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa. Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes".

Además, Vila explicó: "Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América, y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos".