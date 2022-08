Conocido periodista de A24 le soltó la mano a Viviana Canosa tras la renuncia de la conductora al canal

En medio de la polémica por la salida de Viviana Canosa de A24, un conocido periodista del mismo canal le soltó la mano a la conductora con un duro editorial. La conductora anunció este viernes a la noche a través de Twitter su renuncia a la señal de noticias, y comenzaron a sonar versiones de censura sobre un informe que le habrían impedido emitir a la comunicadora.

En contraposición al descargo de Viviana Canosa, Edi Zunino reemplazó este sábado a la tarde a Martín Candalaft en la conducción de Todo en uno, por la pantalla de A24. . El periodista no dudó en hacer referencia a la baja de su colega, y lo hizo con duros términos.

“Todo el mundo en los portales y en las redes sociales está hablando de que, anoche, Viviana Canosa renunció a A24. Hay un tema dando vueltas sobre libertad de expresión y hubiera sido raro entrar acá a cubrir a Martín Candalaft sin decir absolutamente nada. Soy un periodista que tiene, no sé si trayectoria, pero por lo menos, algunos años en este juego”, comenzó Zunino.

Luego agregó: “Creo que estamos viviendo en un país demasiado crispado, demasiado peleado, demasiado a las puteadas. Hemos confundido la crítica con el bullying. Vivimos en el país de ´el gato’, ‘la yegua’, ‘ventajita’ y una cantidad de epítetos que solo sirven para descalificar al otro”.

Edi Zunino, el periodista de A24 que le soltó la mano a Viviana Canosa.

Entrando directamente en el tema de la renuncia de Viviana Canosa a A24, Edi Zunino argumentó: “Ahora, ¿concretamente qué es lo que pasó? Me consta personalmente que se nos sugirió desde la dirección de contenidos de A24 que no cae bien en la empresa publicar escraches. Y así fue que en esta semana, que hubo muchos escraches, dijimos ‘está bien, si no les cae bien no lo vamos a publicar’, porque la noción es que puede generar y reproducir la violencia. Y como yo no tengo claro que no sea así, porque mi pulsión es publicar todo lo que pasa, tal vez con la mojigatería del que cree que todos estamos en condiciones de entender perfectamente todo aquello con lo que nos bombardean los medios de comunicación todo el tiempo”.

En sintonía con la política editorial que estipula desde este momento el Grupo América, Zunino sumó: “Hay otros que piensan que bombardear con violencia genera más violencia y acá tuvimos escraches a: Ginés Gonzáles García arriba de un avión, Patricia Bullrich escrachada en La Matanza, Juan Grabois escrachado en el Congreso de la Nación cuando estaba dándose todo el procedimiento de renuncias de Sergio Massa a la presidencia de la Cámara y a su propia banca de Diputados. Hubo algunos veinte o veinticinco energúmenos en la puerta de la Casa Rosada agarrándosela con movileros de todos los canales, cronistas, políticos, etc. Hubo un escrache también en Rosario en la inauguración de un tren junto con Alberto Fernández, un escrache a Sergio Massa”.

En un tono más crítico, y manifestando su claro apoyo a la línea editoria que rige en A24, el periodista explicó: “Para que sepas, nosotros no publicamos ninguno de esos. Insisto, yo los hubiera publicado todos. Pero, ¿dónde está escrito que una empresa dueña de un medio no puede decirle a sus periodistas ‘yo, como dueño, quiero que tales cosas no se publiquen en mi señal’? Y no hablo de Daniel Vila. Hablo de él, de Daniel Hadad, de Jorge Fontevecchia, de Héctor Magnetto. Otra cosa es si eso se convierte en un ‘esto es lo que tenes que publicar todo el tiempo’, cosa que les doy fe y ustedes son libres de creer lo que quieran, en esta señal no sucede”.

Finalmente, Edi Zunino se refirió directamente a Viviana Canosa y disparó: “A las autoridades del canal si tengo algo para decirles sobre el tema Canosa y espero no tener que volver a hablar de esta cuestión: cría cuervos y te comerán los ojos”.