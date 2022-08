Viviana Canosa se bajó de A24 porque no le habrían permitido emitir un informe sobre Sergio Massa

Este viernes, se desató una fuerte polémica cuando Viviana Canosa no salió al aire con su programa en A24. Según trascendió, la conductora se negó a aparecer frente a cámaras tras una discusión con las autoridades del canal. Según trascendió, desde la señal de noticias habrían impedido que la conductora presente un informe crítico sobre Sergio Massa que había preparado la producción del ciclo.

Desde su cuenta de Twitter, Canosa había anticipado: “Esta noche editorial Runflación”. Sin embargo, horas más tarde la periodista anunció su baja de A24 con un contundente mensaje. “Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, escribió.

Además, en su descargo Viviana Canosa agregó: “Nuestro compromiso es con los hechos y la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas".

Si bien, Canosa no explicitó que su renuncia a A24 se haya producido por una orden del canal sobre no tratar un determinado tema, trascendió que no le habrían permitido a la conductora emitir un informe crítico sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, situación que presuntamente derivó en su enojo y posterior portazo al canal.

Entre los referentes de la escena política que expresaron su apoyo a Viviana Canosa en el conflicto con A24 se destacan los mensajes de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Javier Milei, Esteban Bullrich y Roberto García Moritán; entre otros.

En tanto que desde el ámbito de los colegas de Canosa, dos exintegrantes del Grupo América sumaron solidaridad con la periodista: Jorge Rial y Mónica Gutiérrez.