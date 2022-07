Viviana Canosa se despachó contra Ofelia Fernández con un insólito apodo

Desde su programa en A24, este miércoles Viviana Canosa arremetió nuevamente contra Ofelia Fernández y se despachó contra la legisladora porteña con un insólito apodo. El enojo de la conductora responde a un video de la funcionaria de 2019 que se viralizó en los últimos días.

Con su habitual editorial, Canosa volvióa cuestionar al Gobierno y focalizó sus dardos la joven de 22 años. “Ahí la vemos a ‘Miss Mondongo’”, apodó sin filtro la periodista a la legisladora oficialista.

Luego Viviana Canosa cuestionó el mencionado video de Ofelia Fernández en el que esgrime polémicos conceptos. “Le encanta escandalizar y lo hace a propósito, y le sale bastante bien. Es la legisladora porteña, Ofelia Fernández. Esto es impresionante, está justificando a los ladrones y a los asesinos. Mirala, escándalo”.

El video que en estos días se hizo viral responde a una entrevista que dio Ofelia Fernández en 2019 a Crónica TV, mientras en el estudio debatían la edad imputabilidad de los delincuentes. Entre los invitados, se encontraba el empresario textil Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo, Axel, fue secuestrado y posteriormente asesinado por sus captores en 2004.

"A la gente, en los barrios, la quieren excluida. La matan de hambre y después se enojan si esa gente va a resolver su alimentación”, dijo en aquel momento la funcionaria desde un móvil. Luego, cuando le pidieron más explicaciones, Ofelia Fernández argumentó: “Si un pibe anda con un arma no lo hace porque tiene ganas, o porque le divierta el papel de rebelde sin causa. Lo hace porque hay un gobierno que no tiene políticas públicas en relación a que esa gente tenga las necesidades cubiertas, como para no tener que hacer eso”.

Luego de repasar el video, Canosa expresó sarcástica: “O sea, dice que los ladrones resuelven su alimentación robando. Bueno, vamos a empezar entonces a salir a la calle todos los días con un tupper con una pata de pollo, mortadela, con un pedazo de pan. Salí con un tupper, así cuando te vienen a afanar, ‘no, tomá, tomá, te doy comida’”.

Finalmente, Viviana Canosa analizó indignada: “¿Qué dice esta chica? Y lo dice al lado Blumberg, que le mataron al hijo. Inconscientes. ¡Al lado de Blumberg, que le asesinaron a su hijo! Son nuestros legisladores, les pagamos, una vergüenza. Tendrían que rajarla a patadas en el cu..., lo está diciendo de verdad, al lado de Blumberg, que le mataron al hijo”.