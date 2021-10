Viviana Canosa volvió a disparar contra Ofelia Fernández con un fuerte anuncio

Tras un fuerte comentario Viviana Canosa sobre el viaje a Europa de Ofelia Fernández, la legisladora del Frente de Todos aseguró que iniciará acciones legales en su contra. El cruce entre la conductora y la funcionaria no terminó ahí, sino que la primera redobló la apuesta con un fuerte anuncio.

Viviana Canosa había aseugrado que “el Gobierno le otorgó a Ofelia Fernández 250 mil euros para que vaya a dar una charla en Madrid”. Además, acusó: “De paso, por supuesto, aprovechó para pasear y hospedarse en uno de los hoteles más caros. Una noche en ese hotel donde se hospedó la defensora de los pobres sale casi 100 lucas por noche. Se llenan la boca hablando de los pobres. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”.

Por su parte, Fernández respondió a través de Twitter expresando: “Viviana Canosa afirmó que recibí 250 mil euros del gobierno argentino para viajar a una conferencia en España. Se trata de una injuria que supera con creces el estándar de la real malicia”. L legislador aseguró que los gastos de su viaje fueron cubiertos por quienes la invitaron, y anunció que iniciará acciones legales contra la periodista.

En otro tuit, Ofelia Fernández arremetió: “Después se queja de que me aplaudan, pero si tanto le molesta, lo que digo es que lo discuta sin mentir patéticamente. Me consideran una pendeja no idónea pero me dedican demasiado tiempo. Se debe haber pasado de dióxido de cloro”.

Lejos de quedarse callada, Viviana Canosa subió la apuesta y comunicó a través de su cuenta de Twitter: “Tras lo expresado por Ofelia Fernández, hago saber que sus dichos afectan mi buen nombre y honor. Por ello instruí al Dr. Juan Manuel Dragani para iniciar querella criminal por los delitos de calumnias e injurias contra en los términos de los artículos 109 y 110 del Código Penal”.