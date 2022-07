Baby Etchecopar mandó al frente a la Negra Vernaci con una acusación relacionada con Cristina Fernández de Kirchner

Baby Etchecopar arremetió contra la Negra Vernaci luego de que ella lo criticara en duros términos en el programa Sobredosis de TV (C5N). Además, el conductor deschavó a su colega con una acusación relacionada con Cristina Fernández de Kirchner.

La situación se generó luego de que Vernaci haya presentado un informe en el que expusieron a Etchecopar hablando en distintas oportunidades a favor y en contra de Horacio Rodríguez Larreta. La conductora tildó de "panqueque" al polémico periodista y él no se quedó callado.

Este lunes, en su editorial de Basta Baby (A24), Baby Etchecopar destruyó a la Negra Vernaci diciendo: "Se rió de todo el mundo durante 30 años, se hace la graciosa, la imitadora... hasta que uno la ve bajar de la camioneta y se pregunta si vive todavía, porque es grande y nunca cambió la fórmula de cagarse de risa de la gente".

Luego, el conductor vinculó claramente a su colega con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Yo tuve la desgracia de cruzármela en Radio 10. Es siniestra, insoportable, mala compañera, soberbia. Vernaci, vos sabés que tuvimos grandes quilombos vos y yo. Un día cuando pregunté por qué no la echaban me dijeron: 'porque la banca Cristina (Fernández de Kirchner). Te sacaron de C5N porque no medías vos y el otro cuatro de copas de Di Natale. Es un decorado de los canales, donde va fracasa, es un a sombra, un fantasma", disparó sin filtro.

Además, Baby Etchecopar aseguró que la Negra Vernaci cobraba más que él en la radio por orden de Cristina Fernández de Kirchner. "Son colgajos del Estado. Vernaci cobraba tres veces más que nosotros por orden de Cristina. Es la alcahueta de Cristina. Mengoli y vos, Vernaci, no son nada. No son como yo", arremetió.

Finalmente, Etchecopar sentenció: "No me preocupa que hables de mi, pero lo hacés porque en C5N se están cayendo a pedazos. Tu jefa, Cristina, va a caer y va a ir presa. Tu bronca es hacia los que pensamos diferente y no consumimos la basura que vos vendes. Tu bronca es a mis cuatro puntos y medio de rating. Y para vos, Mengolini, qué querés que te diga si no sos nadie, un colgajo de Kirchnerismo. Trátense, no pierdan el tiempo".