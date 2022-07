La Negra Vernaci volvió a Sobredosis de TV y chicaneó a Jorge Rial: "Esto está..."

La Negra Vernaci y Juan Di Natale volvieron a la pantalla de C5N para estar al frente de Sobredosis de TV. Hace unas semanas, Jorge Rial era el encargado de conducir el programa. Sin embargo, el periodista decidió abandonar el ciclo para encarar su propio programa en el mismo canal.

En su regreso, la locutora aprovechó para pegarle al periodista. "¡Mirá el día, querido!", comenzó diciendo Vernaci, en alusión al alboroto por la renuncia de Martín Guzmán, el ministro de economía.

Luego, fiel a su estilo, disparó: "Está todo chocado esto ¿Quién chocó todo? ¡Un horror!", se preguntó Vernaci. "Todo roto... pero bueno, por lo menos vinimos", cerró Vernaci.

Vernaci y Di Natale, la dupla al frente de Sobredosis de TV.

Aunque la locutora no nombró directamente a Rial, al utilizar la palabra "chocar", trajo a la memoria el mismo concepto que utilizó el periodista en mayo de 2021 para despedirse de TV Nostra (América TV). Allí reconoció que no supo llevar adelante el programa y por eso renunciaba: "Me dieron una Ferrari y la choqué".

Además, el vínculo entre la locutora y el periodista no transita su mejor momento. En febrero, Vernaci y Rial protagonizaron una pelea en los pasillos del Grupo Indalo, donde ambos trabajan. La locutora cruzó al conductor luego que se enterara que tomaría su lugar en Sobredosis de TV.

"Tremendo escándalo en los pasillos de la radio. Vernaci y Rial. Detalles en @elejercitodelam", había adelantado Ángel de Brito a las 15.30 horas. Minutos después, desde la cuenta oficial de Instagram de "LAM" (América TV) detalló el feroz cruce entre los conductores, donde se desarrollan Radio Pop y Radio 10, las emisoras en las que trabajan ambos.