La dura predicción de un conocido periodista sobre el desenlace de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández

El historial de tensiones entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández desató un duro análisis por parte de Ernesto Tenembaum, quien hizo una dura predicción sobre el posible desenlace de esta contienda.

En su programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos), Ernesto Tenembaum se refirió al último discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el que la vicepresidenta arremetió en más de una oportunidad contra Alberto Fernández.

Durante el acto por el aniversario de la muerte de Perón que se hizo en Ensenada, Cristina deslizó duras palabras contra la gestión de Alberto, aunque sin nombrarlo de manera explícita.

“El sábado Cristina volvió a burlarse del Presidente. Hay una relación patológica entre el presidente y la vicepresidenta”, aseguró Tenembaum. Además, el periodista sostuvo que la disputa entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández va mucho más allá de la cuestión económica. "La pelea está a un nivel muy de barro, muy sucio”, remarcó el conductor.

Luego agregó su estremecedor pronóstico: “Si yo tengo que decir lo que veo, veo un golpe de Estado en marcha, no veo ninguna otra cosa que eso, ojalá fuera una discusión económica porque en esa discusión se sientan y hablan. Cristina no puede ignorar que en el nivel de fragilidad financiera de la Argentina, cada uno de sus discursos y de trabar medidas de gobierno fue incrementando la inestabilidad económica y política”.

Acto seguido, al reflexionar sobre las tensiones entre las principales figuras de la escena política, Tenembaum reflexionó: “No sé si Cristina va a terminar cargándose al Presidente, no sé si va a poder hacer el golpe de Estado que está pergeñando hace mucho tiempo”.

A su vez, sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no poner en el ministerio de Economía a alguien de su arco, Tenembaum sentenció: “Porque eso le daría más vida a Alberto. Con un enfoque económico congruente, podría hacer que Alberto sobreviva, pero es obvio que eso no ocurre porque Cristina no quiere que Alberto sobreviva”.

Finalmente, sobre los agravios hacia Alberto Fernández, el periodista concluyó: “Me cuesta mucho decirlo así, pero sería muy hipócrita si no dijera lo que veo. Nunca antes un presidente fue tratado de esta manera”.