El increíble tuit de Cristina Fernández de Kirchner tras la renuncia de Martín Guzmán

Cristina Fernández de Kirchner escribió sobre su acto en Ensenada y prefirió esquivar el tema de la salida de Guzmán. La renuncia del ministro se dio en medio del discurso de la vicepresidenta en homenaje a Juan Domingo Perón.

"Hermoso acto en Ensenada junto a miles de compañeros y compañeras, homenajeando a Perón. El mejor homenaje que podemos hacerle es ver lo que hizo y tratar, todos los días, de acercar un poquito el bochín", dijo Cristina en sus redes sociales.

Hermoso acto en Ensenada junto a miles de compañeros y compañeras, homenajeando a Perón. El mejor homenaje que podemos hacerle es ver lo que hizo y tratar, todos los días, de acercar un poquito el bochín. pic.twitter.com/w8K37CWXAf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 2, 2022

La vicepresidenta prefirió no hacer referencia a la candente renuncia del ministro de Economía de su Gobierno. Sin embargo, en su discurso indicó que "me reuniré con todos los que me tenga que reunir" para solucionar la economía en cuanto a la inflación y la pérdida del salario, frase que habría retumbado y muy fuerte dentro del Ministerio de Economía.

Además, manifestó que su intención es "escuchar a todos" tras la reunión con el economista Carlos Melconian.