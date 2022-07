Tensión en el peronismo por un gesto de Alberto Fernández con un amigo de Máximo Kirchner

"No sabes la calentura que maneja el jefe. Estaba con el ministro, ya habían ido hacia el puerto, donde se iba a hacer el anuncio, llegan con toda la comitiva y le avisan que el presidente suspendió el acto. Una locura todo", le confesó un estrecho colaborador del intendente en uso de licencia de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien junto al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, estaban por compartir el acto con el presidente Alberto Fernández.

Sujarchuk venía monitoreando los movimientos presidenciales durante toda la mañana, "inclusive le avisaron que el helicóptero ya había salido desde Olivos a Escobar. Entonces, todos salimos para el acto y, cuando llegamos, nos dicen que Fernández no viene por una cuestión de agenda", detalló este confidente de MDZ que siguió casi al instante todo lo que sucedía en torno al anuncio por la licitación de la Hidrovía.

Seguramente, por los motivos de público conocimiento, el presidente debería desconocer que Sujarchuk tenía planeado para el próximo jueves una actividad partidaria con Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, uno de los que más hizo para que Martín Guzmán renunciara. ¿"Por qué sos tan bien pensado?", le preguntó a este cronista un funcionario nacional que cree que Fernández se hace el distraído con lo que no quiere y que muchas veces esa visión de "desconexión" le sirve para que no "lo insulten a toda hora".

En septiembre del año pasado, tras la derrota electoral de las PASO, Sujarchuk fue el primer jefe comunal que dijo lo que todos replicaron después. "No hay manera de revertir en noviembre la derrota de las PASO. Debemos ya ponernos a pensar cómo refundar el Gobierno y recuperar las bases por las cuales nos eligieron", afirmó y agregó que "hay que tomar conciencia de que la gente se siente cada vez más lejos de las propuestas del Gobierno porque sencillamente no las entiende y no ve el rumbo".

Desde ese momento, quedó como un profeta predicando en un desierto porque tras la derrota electoral de noviembre, poco o nada cambió. Sólo se produjo algo que él también reclamó, una remoción en el Gabinete provincial, porque entendía que los funcionarios de Axel Kicillof "no salían a la calle".

En su localidad fue el lanzamiento de la lista que el Frente de Todos presentó en sociedad y en la que el intendente en uso de licencia, hoy a cargo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, los recibió cuando aún tenía secuelas físicas del COVID que lo afectó hacía algunos meses, a mediados de 2021.

Este próximo jueves, Máximo Kirchner será quien cierre su nueva asunción al frente del PJ de Escobar. "¿Sabés lo que va a decir?", le preguntó al intendente en uso de licencia MDZ apenas se enteró del evento, hace una semana. Por supuesto que la respuesta fue negativa. "Antes hay que ver lo que dice mañana Cristina", fue su único comentario.

Finalmente, todos se enteraron de lo que pasó. No sólo la vicepresidenta horadó la ya caidísima imagen presidencial, Los presentes pidieron por "Cristina Presidente" sin aclarar cuándo y al mismo momento renunciaba el ministro Martín Guzmán.

Nadie pudo explicarle a Sujarchuk si la actividad se reprogramaría o no. Lo cierto es que su relación política es directa con Sergio Massa, uno de los más desairados en el tensísimo fin de semana pasado, y con Máximo Kirchner, quien el jueves también se ocupará de la dramática actualidad y dará su nuevo punto de vista.

Como en otras ocasiones en la que el kirchnerismo camporista convocó a encuentros de esta envergadura, es muy probable que muchos otros intendentes peronistas acompañen al hijo de los dos presidentes y al anfitrión a una actividad que ratificará la predominancia de CFK en el Frente de Todos.