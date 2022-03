Baby Etchecopar explicó el motivo de su rechazo a hacer el pase con Viviana Canosa

Mientras avanza el mes de marzo, la programación de los distintos canales afila sus detalles para asegurar su poderío en el rating. En este sentido, las señales de noticias no escapan a una realidad cada vez más competitiva y uno de los ingredientes para captar la audiencia son los pases entre los conductores de cada ciclo. Sin embargo, Baby Etchecopar rechazó la idea de hacer el pase con Viviana Canosa, y para despejar rumores se encargó de aclarar el motivo de su decisión.

Los directivos de A24 decidieron ubicar a Canosa en el prime time de 21 a 23, mientras que Etchecopar ocupa el último segmento de la noche desde las 23. Desde el canal, explicaron que debido a la duración de los programas se optó por eliminar el momento de interacción entre los dos periodistas.

Por otro lado, Baby Etchecopar explicó sin rodeos en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece): “La verdad que no hago el pase porque lo mío es como el teatro. Yo entro, hago stand up y empieza, entonces era romper un poco la estructura del programa. Yo no creo en los pases”.

Además, el polémico conductor remarcó que no hay ningún tipo de rispidez con Viviana Canosa. “Yo la quiero mucho a Vivi. Somos compañeros y amigos pero a mí me gusta entrar en seco, tapando la cámara y bailar”, deslizó entre risas.

Cambiando de tema, Baby Etchecopar fue consultado sobre la escandalosa separación de Jorge Rial. “Es Jorge contra el mundo. Me da pena, lejos de cualquier situación, las situaciones personales me dan pena”, aseguró.

Luego agregó: “La vez pasada me preguntaron por la pelea entre Rial y Vernaci y yo salí a favor de Jorge en ese momento porque Vernaci conmigo se portó muy mal pero a ninguno de los dos les daría la espalda. Ni ninguno de los dos estaría en una producción mía”.