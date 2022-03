La inesperada confesión de Pablo Echarri sobre Viviana Canosa

En una entrevista radial, Pablo Echarri sorprendió con una inesperada confesión sobre Viviana Canosa al referirse a la razón por la que decidió no responder más a los comentarios de la conductora.

En conversación con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Echarri reflexionó sobre sus cambios en la etapa actual en la que se encuentra. “Con el tiempo uno va a llegando cada vez más a la adultez y llegando a la vejez... Y por lo menos yo voy perdiendo un poco esa ilusión o esa inocencia de lo que inicialmente me atrapó del oficio, de la profesión. En general, todos los que nos dedicamos a esto tenemos una relación de mucha conexión con el ego, estamos muy involucrados con nosotros mismos. Y con el tiempo, fui cambiando esa visión", comenzó el actor.

Luego Pablo Echarri se sinceró: “Desde el comienzo tuve mucho deseo de ir desmarcándome un poquitito del galán. Aunque nunca renegué de eso, siempre quise demostrar alguna otra cualidad. Todos los galanes tienen que hacer un esfuerzo más grande que el resto para que el público pueda llegar a ver algo más”.

Por otro lado, sobre la posibilidad de dedicarse a la política, el actor deslizó: “Lo único que espero es que no llegue a presidente, porque odio usar tacos altos. ¡Soy consciente de mis limitaciones! La verdad es que hago política hace 15 años, y siento que dentro del colectivo en el que estoy (SAGAI), conozco cuál es la problemática y tengo las herramientas necesarias como para poder gestionar las necesidades básicas para poder mejorar la vida e ir consiguiendo de a poco los logros que nos faltan no solo para que los actores y actrices, sino todos los que participan de este sector, de esta profesión”.

A la hora de hablar sobre la chance de postularse para algún cargo, Pablo Echarri aclaró:“No quiero aventurarme. No quiero adelantarme, pero tampoco le escapo al bulto. Para esto soy joven y me gusta sorprenderme con las cosas que me depara la vida. Más adelante veré”.

En la conversación radial, el artista también habló sobre su cambio con respecto sus confrotaciones con Viviana Canosa en las redes sociales. “Voy evolucionando. También, tengo el láser en la frente de mi esposa, que cada vez que me peleo me mira con cara de disgusto. Entonces, soy un tipo bastante intempestivo; ya de chiquito era famoso en el barrio por ser muy calentón, un pibe con la mecha muy corta... He hecho a lo largo del tiempo un trabajo de deconstrucción en ese sentido. Cada vez que yo ejercía ese sentimiento irrefrenable de querer hacer justicia desde lo verbal, de alguna manera la larga también me traía muchos conflictos”, aseguró.

Viviana Canosa y Pablo Echarri.

Luego, ampliando sobre su cambio frente a Canosa, Echarri agregó categórico: “Por eso, empecé a elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o una visión moderada de la vida, y en general, cuando entran en un esquema de discusión o de enfrentamiento, son capaces verdaderamente de decir cualquier cosa, de ser crueles, de mentir, de demostrar su odio y toda su determinación de hacerle mal al otro de una forma muy contundente. No es que no tenga palabras o posibilidades de ser cruel también, pero me doy cuenta que cuando me meto en esa dialéctica, al que lastimo también es a mí. Me quedo enroscado, pensando de qué manera puedo llegar a herir, y la verdad es que no, no va, Uso el tiempo y la cabeza para cosas más creativas y satisfactorias”.