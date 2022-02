Qué pasó entre Pablo Echarri y Celeste Cid que enojó a Nancy Dupláa en la época de Resistiré

Hoy, cuando ya nadie se sorprende ante una escena de sexo en pantalla, tal vez Resistiré resulte naif. Pero hay que situarse en tiempo y espacio y, tal vez, darle play a algún viejo capítulo en YouTube para entender un poco mejor por qué Nancy Dupláa “ardía” cada vez que ponía la novela en su casa.

Es que, en aquel entonces, 2003, Pablo Echarri, con quien Nancy con el tiempo supo formar uno de los matrimonios más sólidos y queridos del medio, era el galán que protagonizaba las escenas más calientes con Celeste Cid. Él era el hombre del momento, tenía toda la facha, y ella, fresca y divina, era “la” estrella en ascenso.

Celeste venía de lucirse en Verano del 98, tenía 18 años y hasta le cortaron el pelo para que hacerla encajar en su personaje: Julia, una abogada de 25 años que enamoraba perdidamente a Diego, con quien terminaban enredados en el romance más clandestino y hot del prime time.

Desde el capítulo uno, Pablo y Celeste demostraron una tremenda química; tenían mucha piel y al día siguiente de cada capítulo, en las oficinas no se hablaba de otro tema: los encuentros súper eróticos de ellos dos cada vez que sonaba la voz grave de Kevin Johansen susurrando su hit “Down with my baby”.

Todo eso volvía loca a Dupláa, que estaba embarazada de su hija Morena y que más de una vez admitió que se moría de celos en aquella época. “La peor escena fue al principio, después ya aprendimos a llevar esas cosas que son difíciles, aunque seamos actores. En Resistiré ocurrieron mis desgracias”, reconoció la actriz en No es tan tarde.

“Fue una prueba de fuego para mí”, dijo Nancy, sobre esa novela de Telefe. “Yo recién recién estaba con Pablo, estaba por ser mamá. Digamos que la relación todavía no estaba en ese momento óptimo de confianza y entrega. Nos estábamos conociendo y con hijos y cosas vividas”, recordó.

“Ella era una belleza... El afiche era Pablo y Celeste con las tetas ahí... Yo lo veía con Luca que era chiquito y me decía: ‘Mamá, ¿esa es la novia de Pablo?’, ‘No, no es la novia’. Cosas que hoy resistiría de otra forma”, comentó ella que le preguntaba su hijo mayor, fruto de su relación con Matías Martin.

Nancy, que más tarde tendría su revancha al hacer un dupla muy fogosa con Gonzalo Heredia en la Socias, trabajo que llenó de inseguridades a Echarri, tal como él admitió en varios programas, confesó: “Yo me encendía cuando miraba la novela, pero de otra manera”.

Sin embargo, lo cierto es que entre Pablo y Celeste nunca pasó nada más de lo que se vio en la novela: una excelente relación profesional. Mientras grababa Resistiré, ella empezó a salir con el músico Emmanuel Horvilleur, con quien en septiembre de 2004 tuvo a André, su primer hijo.