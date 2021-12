Las mujeres de las que más está celosa Nancy Dupláa por Pablo Echarri

Desde que se conocieron, Nancy Dupláa y Pablo Echarri comenzaron una historia de amor que continúa manteniéndose igual de sólida y unida. Los sentimientos que se profesan son tan grandes y fuertes que lograron enfrentar malos momentos y seguir adelante.



Debido a que ambos trabajan en el mundo de la actuación, más de una vez han tenido que realizar escenas muy fogosas y pasionales con sus compañeros de elenco. De esta manera, los celos tuvieron un rol muy importante en su relación.



De los dos, la persona que ha tenido más escenas de alto voltaje fue el reconocido actor. Esto provocó los celos de su esposa, quien decidió romper el silencio y reveló quiénes fueron las actrices que la hicieron sentirse insegura.

Fuente: Instagram - duplaa_nancyok

Los celos de Nancy Dupláa con Pablo Echarri

Durante su participación en No es tan tarde, el programa que conduce Germán Paoloski por la pantalla de Telefe, Nancy Dupláa reveló que sintió celos de Celeste Cid cuando trabajó junto a Pablo Echarri.



Recordemos que el actor y Celeste compartieron elenco en Resistiré, una de las novelas más exitosos que tuvo Telefé en el año 2003. Desde el comienzo de la historia, los personajes de ambos han tenido escenas muy fogosas y que daban mucho de qué hablar.



Según reveló Dupláa, el ver a su esposo junto a una mujer más joven y con quien realizaba escenas de sexo fue bastante difícil. Esto se debía a que la relación con su marido recién comenzaba, por lo cual no existía mucha confianza entre ambos.



“Nos estábamos conociendo y teníamos un montón de cosas ya vividas. Fue difícil”, comentó la intérprete. Aunque sintió celos de Cid, la actriz nunca criticó a la ex compañera de elenco de su marido. Al contrario, aseguró que era una muchacha muy hermosa y que estaba en su mejor momento.



Sin embargo, aunque ahora es consciente de ello, en aquel entonces le provocaba mucha inseguridad y se sentía mal consigo misma. Principalmente cuando veía los afiches de Pablo Echarri junto a la actriz, y su hijo Luca le preguntaba si Celeste era la novia del actor.





Los años han pasado y Nancy Dupláa es consciente de que hoy podría resistir dichas escenas con mayor madurez. Por otra parte, otra de las actrices que le genera celos es Natalia Oreiro, con quien Pablo mantuvo una relación de varios años.



Aunque esto no fue confirmado por la actriz, en su momento su marido aseguró que no volvería a trabajar con Oreiro. Para él, esto implicaría nuevos rumores de romance y podría poner en peligro su matrimonio.



