Con un estremecedor relato, Viviana Canosa contó que sufrió un intento de violación

La brutal violación en grupo de una joven de 20 años a plena luz del día sigue generando repercusiones en todos los medios. El aberrante hecho fue cometido en Palermo por seis jóvenes que tienen entre 20 y 24 años. En este sentido, Viviana Canosa se tomó un tiempo en su programa de A24 para reflexionar sobre lo sucedido. Allí fue cuando sorprendió a todos al relatar un intento de violación que sufrió cuando tenía 20 años.

"Yo les cuento algo. A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y mi novio de entonces", comenzó diciendo Canosa.

"Tenía 20 años, me comía el mundo, canchera, era una laburadora siempre, pansás que nunca te va a pasar nada. Un día estaba volviendo a mi casa y viene un tipo con una navaja en el estómago y otra acá (en el cuello). Me agarra y me deja absolutamente en blanco", agregó la conductora de Viviana con vos.

"Pensé 'prefiero que me mate'. Le pegué una patada y soltó las navajas. Dejé la cartera tirada y me fui corriendo a mi casa", finalizó.

Quiénes son los 6 acusados de la violación grupal a una chica

Los seis detenidos por el aberrante hecho sucedido en Palermo fueron identificados como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).

Fuentes policiales aseguraron que ninguno de ellos tiene antecedentes penales y solo uno vive en el barrio porteño de Villa Crespo. En tanto, los otros cinco son de distintas localidades del conurbano: uno de Laferrere, otro de San Miguel, de San Martín y los dos restantes de Vicente López.

Por el momento, los seis abusadores fueron trasladados a la seccional policial y se aguarda que durante las próximas horas sean llevados a Tribunales para ser indagados por el juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 21, acusados del delito de "abuso sexual".