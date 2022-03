Baby Etchecopar se despachó contra Ofelia Fernández por su doble vara feminista

El periodista Baby Etchecopar cuestionó a la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el frente de Todos, Ofelia Fernández, luego que esta compartiera en sus redes sociales los dichos de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien afirmó que la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo "no se trata de un hecho aislado" y por considerar que los responsables "no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad".

"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", aseguró la ministra en una serie de tiuts publicados en su cuenta personal, a los que Ofelia compartió.

Tras las repercusiones de sus dichos, fue el propio Etchecopar quien salió al cruce de la joven legisladora, acusándola de tener una doble vara moral feminista. "Según Ofelia Fernández, el colectivo de actrices k, el Ministerio de la Mujer y el kirchnerismo: Juan Darthés es un monstruo. Pero los pibes de La Cámpora que violaron durante 4 horas entre 6 a una chica son varones socializados", disparó sin vueltas el periodista en su cuenta de Twitter.

Mensaje y polémica en las redes

Este miércoles, Gómez Alcorta publicó una serie de tuits tras la violación de una chica de 20 años cometida por seis jóvenes a plena luz del día en el barrio de Palermo.

La ministra expresó que "no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Eso implica que todos tenemos que comprometernos", y agregó que al nombrarlos de esa manera,"pareciera que el problema está en algunos individuos que tienen algunos problemas, y no en la sociedad". En este sentido, sostuvo que se trata de prácticas que fueron "aprendidas".

"Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad", aseveró. Los mensajes fueron replicados por referentes de la oposición que cuestionaron las declaraciones de la ministra.