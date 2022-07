A imitación de Viviana Canosa, la Negra Vernaci echó a Ofelia Fernández del estudio

Durante el fin de semana, Ofelia Fernández estuvo como invitada a Sobredosis de TV (C5N), y allí la Negra Vernaci se despachó con una imitación de su colega Viviana Canosa, para echar a la joven legisladora del estudio.

Recordemos que la conductora de A24 ha arremetido en más de una ocasión contra la representante de 22 de años del Frente de Todos. “Le encanta escandalizar y lo hace a propósito, y le sale bastante bien”, opinó por ejemplo recientemente Viviana Canosa sobre Ofelia Fernández.

Tras presentar un informe sobre las apariciones más mediáticas de la invitada, la Negra Vernaci decidió imitar a la polémica periodista detractora del oficialismo.

De esta manera en tono desafiante, Vernaci inició su parodia de Canosa diciéndole a la joven políitca: “¿Sabés qué, Ofelia? Te estuve escuchando, mamu, te estuve escuchando. Sos tan violenta, chiquita, tan violenta. Te escucho, ¿sabés qué? Y me siento ultrajada, seguramente vos también en tu casa. Me siento abusada. Ponchame a mí constantemente. Me siento abusada por vos y por tu violencia. ¿Y sabés qué, Ofelia? Yo no te puedo respetar porque me da asco, asco, asco, ¿sabés qué? Tu pañuelo verde”.

Acto seguido, ante las risas cómplices de Ofelia Fernández, la Negra Vernaci siguió: “Me da asco tu comunismo, Ofelia, porque sos comunista, Ofelia. ¿Sabés qué me da asco? Tus abortos venezolanos. Dejá de abortar, Ofelia, dejá de abortar. Ofelia es un nombre iraní, ¿no? Vos sos de Irán, ¿no es cierto? Sí, sos comunista de Irán, lo sabíamos, sos comunista de Irán. Claro que sí, nos dimos cuenta”.

Pero eso no fue todo, en el más estruendoso estilo Viviana Canosa, la Negra Vernaci le pidió a su invitada: “¿Sabés qué, mi amor? Yo no te respeto y por respeto te voy a pedir que te retires. Por favor, retirate. Sí, y que te depiles también, ¿eh? Ponchame a mí con la cara de alegría que pongo cuando se retira. Eso es lo que hay que hacer con esta gente. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que lograr. Me da violencia esta comunista abortera llena de pelos, asco me dan. Soy divina”.