Viviana Canosa reveló cuánto costó el viaje de Ofelia Fernández a Madrid y estalló el escándalo

Viviana Canosa volvió a cruzar a Ofelia Fernández con una durísima denuncia. Según reveló la periodista, Alberto Fernández le habría otorgado 250 mil euros a la legisladora de 21 años para viajar a dar una charla a la Universidad de Otoño en Madrid.

Además, contó detalles del lugar donde se hospedó Ofelia. "Uno de los hoteles más caros. Una noche donde se hospedó la defensora de los pobres sale más de cien lucas", disparó la conductora de Viviana con vos.

Tras las repercusiones por los dichos de Canosa, la legisladora porteña por el Frente de Todos se mostró indignada en sus redes sociales y adelantó que iniciará acciones legales.

"Viviana Canosa afirmó que recibí 250 mil euros del Gobierno argentino para viajar a una conferencia en España", comienza el descargo publicado en su cuenta de Twitter. "Se trata de una injuria que supera con creces el estándar de la real malicia. Los gastos los cubrieron quienes me invitaron, y no en ese hotel", agregó la legisladora porteña. "Voy a iniciar acciones legales", anunció.

Luego, agregó: "Después se queja de que me aplaudan, pero si tanto le molesta lo que digo que lo discuta sin mentir patéticamente. Me consideran una pendeja no idónea pero me dedican demasiado tiempo. Se debe haber pasado de dióxido de cloro", lanzó la joven legisladora.