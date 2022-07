Lali Espósito sorprendió con una declaración íntima en La Voz Argentina: "Somos precoces, vamos a los..."

Las instancias de audiciones a ciegas de La Voz Argentina (Telefe) deparan más de una sorpresa, no sólo por el talento de los participantes, sino también por las ocurrencias de los integrantes del jurado. En este sentido, fiel a su espontaneidad, Lali Espósito sorprendió con una declaración íntima en diálogo con una concursante que logró que las cuatro figuras del certamen giren sus sillas para disputársela para sus equipos.

La situación se dio después de la performance de Elena Guarner, una joven cubana que impactó a todos con una notable interpretación de “And I Am Telling You I’m Not Going”, de Dreamgirls. La participante de La Voz Argentina lleva siete años en el país ya que se casó con un argentino, aunque reconoció que las cosas no terminaron bien.

La historia de Elena dio pie a que se iniciara un debate sobre temas relacionados con el amor. “Qué pensás de los argentinos románticamente hablando”, preguntó Lali Espósito. A lo que la concursante respondió sin rodeos: “Están medio flojos, les gusta todo muy rápido”.

Entonces Lali coincidió: “Es lo que yo digo, somos precoces, vamos a los bifes”. Acto seguido la cantante agregó: “Yo que tuve la dicha de estar un ratito en otro lado, te digo que me di cuenta de un par de cosas: hay varias patas flojas en las citas. No hay remate en lo que estoy diciendo”.

Para ilustrar lo que venía diciendo, Lali Espósito deslizó: “Es un poco cierto... me pasó teniendo citas en otros países, como ser España”. Entonces su compañero Ricky Montaner interpeló filoso: “¿Tuviste citas en España?”. A lo que la intérprete de Discliplina remató: “Salí con muchísima gente”.

Finalmente, en el distendido momento que se armó en La Voz Argentina, Lali reconoció que a las citas argentinas “le faltan un poco de magia”.