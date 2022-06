Claudia Albertario enfrentó de manera contundente los rumores de divorcio en Miami: "Mi marido se fue a..."

“Ella está un poco triste porque me dicen que la separación, no te digo que fue de común acuerdo porque eso no existe y no lo creemos, pero sí que venían en crisis desde hace un tiempo”. Al tiempo que agregó que “Ellos se conocieron en la noche, con amigos en común. De hecho, cuando ella lo presentó en los medios no lo conocía nadie”, eso fue lo que disparó Paula Varela en Socios del espectáculo para referirse a la aparente versión de crisis y separación del matrimonio de Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia.

Ambos viven desde hace mucho tiempo en Miami, Estados Unidos, y desde el programa aseguraron que se separaron tras una unión de aproximadamente 14 años.

“Él se tuvo que alojar en un hotel”, agregó Rodrigo Lussich, que continuó agregando leña al fuego y fue la propia Claudia la que tuvo algunas palabras para decir luego del asunto.

"¡Para nada! Mi marido se fue a un hotel con nuestros dos hijos porque estaban los tres con Covid positivo. "Me quedé sola esos 3 o 4 días nada más", dijo la mediática en declaraciones a Primicias Ya, que la buscó para encontrar una respuesta y consiguió una rectificación.

"No tengo idea de dónde puede salir todo esto que se está diciendo, y lo único que te digo es que te agradezco mucho que lo preguntes", agregó Albertario, que también se encargó de hablar acerca de todo lo ocurrido.

Claudia había estado este mes en la Argentina, ya que su papá estaba muy delicado de salud. Lamentablemente su padre falleció y la actriz está transitando uno de los momentos más difíciles de su vida. Tuvo que hacerse cargo de todos los trámites, además de acompañar a su mamá y hermana.

"Adios guapo!! Se fue papi, se fue Luisito, como le dice mamá. Ya despegaste de este plano terrenal para elevarte bien alto y en paz. Estoy segura que vas a encontrarte con tus actores y directores favoritos ( si te llega a cruzar William S. ….lo que le vas a recitar pffff) y a seguir hablando de cine por doquier. Gracias por meterme hasta la venas el amor por la actuación… gracias por elegir a mamá como nuestra madre, la mejor que podemos tener, que te cuido como nadie lo hubiera hecho mejor… y gracias por haberme esperado para despedirnos. Te amo y te voy a pensar todos los dias de mi vida. Te voy a extrañar mucho papi… Hasta siempre!!! Que dios te tenga en la gloria", había dicho en su cuenta de Instagram.