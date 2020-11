Preocupación tras el positivo por covid-19 de Claudia Albertario: "Me falta el aire"

Hace ya dos décadas que Claudia Albertario se hizo muy conocida a partir de una publicidad de una conocida marca de celulares. "¡Uy, cómo estoy!" era la frase que hizo de la modelo una cara conocida, y que poco tiempo le permitió trascender el marco del comercial para llegar a diversas ficciones argentinas.

Ahora, la modelo compartió una triste noticia en sus redes sociales. En las últimas horas confirmó desde Miami que dio positivo de coronavirus.

"El domingo me testeé porque tenía síntomas feos y di Covid positivo, me parecía bueno contarlo y gritarlo a los 4 vientos", comenzó comentando la actriz. "Te ataca como una gran gripe y depende cada uno las defensas que uno tenga", agregó. Luego, se explayó: "La recomendación es que tomen vitaminas lo más que puedan y se cuiden. Hay que seguir cuidándose. Por supuesto que no es una gripe, es más fuerte, se lleva muchísima gente".

"Me cuidé muchísimo estos nueve meses. He tenido salidas con barbijo con mis hijos y mi marido. Los 4 haciendo todo el pie del cañón. Un poco me falta el aire... No aflojemos ahora!", finalizó Albertario.

Recordemos que actualmente ella está en pareja con Jerónimo Valdivia, y es madre de Simona y Dante. Hace seis años, la familia se mudó a Miami. En su momento, la modelo reveló que la decisión de irse del país tuvo que ver con varios factores: "Estuvimos separados durante dos años y hacíamos terapia los dos. En una de esas sesiones decidimos volver a ser pareja pero sin convivir, cada uno en su casa". Pero, esa decisión duró poco y pronto dio pie a un cambio de rumbo para la pareja: "Al otro día de ese arreglo entre nosotros, me propuso ir a vivir a Miami porque me dijo que el dólar se iba de $7 a $17, y era un delirio. Fue en el 2014, se veía una locura en el país y decidimos irnos".