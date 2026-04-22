Confirmaron que Susana Giménez pasará por el quirófano tras un tratamiento en España: "No le funcionó"

Luis Bremer confirmó que la diva de Telefe tendrá que ir al quirófano luego del tratamiento que se realizó en Madrid.

Susana Giménez fue noticia semanas atrás luego de un viaje que realizó de manera específica a España para realizar un tratamiento de última tecnología. Esto se debió a que sufre de una hernia de disco y un problema en una de sus rodillas.

"Me hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo siempre, que me la inyectaba el doctor Druetto. Nada más que eso, estuve un mes con el tratamiento, iba dos veces por día", comentó en su momento Susana sobre el tratamiento.

Luis Bremer confirmó en A la Tarde que la diva tendrá que pasar nuevamente por quirófano: "Susana Giménez se fue un mes a España porque le recomendaron un médico específico por un problema que tiene en una vértebra y en una rodilla. Hizo varias sesiones de un tratamiento muy innovador y tiene que volver a quirófano".

Susana Giménez pasará por el quirófano Captura de pantalla 2026-04-22 181745 Susana Giménez tendrá que pasar por el quirófano. Foto: captura de video / América TV.

"Sin embargo, vuelve al país y tiene que volver al quirófano el lunes próximo o el martes a más tardar", comentó el periodista. Además, aclaró que, si bien se hace en quirófano, no es una intervención, sino que es la "inclusión de un producto de alta tecnología".