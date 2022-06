Las denuncias contra Valeria Lynch que terminaron en un escándalo

Cuando la gente pagó 4.500 por entrada para ver a Valeria Lynch en el Teatro Gran Ituzaingó no se esperaba que muchos se presentaran en la puerta del establecimiento para darse cuenta que el espectáculo había sido reprogramado para el 12 de agosto.

“Dónde está Valeria Lynch y por qué suspendió el recital de esta noche en Ituzaingó y el de este sábado en Avellaneda, nadie sabe. Pero nosotros hablamos con Hebe, la mano derecha de Valeria, quien nos comentó que la artista está hace una semana en Córdoba y sabía de estas cancelaciones que tienen que ver con la producción, que es de los hermanos Serantoni, dueños de las salas”, dijo Laura Ubfal en su portal.

“Después de llegar y ver la sala cerrada y todo a oscuras, el público se enteró que el recital se había suspendido y les dijeron que les tendría que haber llegado un mail para avisarles. Señoras mayores, muchas mujeres grandes, familias enteras, todos sorprendidos e indignados”, agregó Laura.

“La realidad es que nadie les avisó. Sólo los que forman parte del Club de Fans de Valeria se pasaron la info entre ellos y una radio avisó de la reprogramación en este jueves 9 en Twitter. Valeria sólo publicó un tuit avisando la reprogramación”, detalló.

“Pero la mayoría del público era gente más grande que no se mueve con las redes y a muchos sus familiares les regalaron las entradas y no podían creer haber llegado hasta el teatro y que nadie les pidiera disculpas y les diera una explicación digna”, siguió.

Además, habló del clima de esa noche: “Mientras, la gente de zona oeste que sacó las entradas se murió de frío y tuvo que volverse a su casa sin haberla visto, no tuvo ni noticias. Quién tendría que haber avisado?: la ticketera?, bien gracias. Y lo contamos por testimonios directos de quienes estuvieron esta noche parados en la puerta del teatro cerrado”.

La última aparición de Valeria Lynch se dio cuando se coronó con un Premio ACE por su protagónico en la comedia musical Sunset Boulevard (obra que se ganó todo en la gala de los ACE) y estuvo en Implacables, el programa de Susana Roccasalvo, y sorprendió a muchos con su figura.

"Estoy muy bien. Estoy haciendo dieta y me coso la boca. Me pueden los dulces. No puedo, no soporto. La comida no está completa si no tiene postre. ¿Frutas? ¡No! Postre es postre", confesó.