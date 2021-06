La disputa legal continúa: la abogada de Cau Bornes disparó contra Valeria Lynch

La batalla legal entre Valeria Lynch y Cau Bornes parece no tener fin. Luego de que Elba Marcovecchio, abogada de la cantante contara la situación judicial de los bienes en Intrusos, ahora quien salió a hablar fue Sandra Almeida, la letrada que acompaña al brasilero.

Marcovecchio expresó: "Cau tiene una imagen equivocada del patrimonio de Valeria, sabíamos del cambio de abogado que hizo. No hay demanda de liquidación de sociedad conyugal, entonces no podemos hablar de ningún tipo de fraude. Son dos autos que utilizaban ellos, ¿qué ocultamiento puede haber de eso?"

Y agregó: "Los dos autos eran los que utilizaban constantemente, no hay ocultamiento. Eso se va a ver en el momento de la liquidación conyugal. Tuvimos varias audiencias y no hay ni presentada demanda. Él no le puede reprochar nada a Valeria de lo que es el comportamiento y de lo que quiera de la liquidación hay que charlarlo en la Justicia".

Además, manifestó que no hay una posición clara de él. "Toda actividad de ella se factura, es mucho más sencillo. No hubo ninguna defraudación de Valeria. A Cau le corresponde el 50 por ciento del patrimonio que Valeria desarrolló".

Al oír esto, la abogada del hombre salió a hablar y disparó contra la artista. "Hacer un recuento de todos los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. No estamos hablando de dos autos, estamos hablando de autos que se vendieron sin el consentimiento de Cau Bornes y de donaciones dinerarias en moneda extranjera sin el consentimiento del cónyuge", lanzó.

"No es solamente dos autos. Claro que hay delito, estas maniobras son dolosas, esto se dio a lo largo de los 12 años. En un matrimonio, la pareja va a la par, cada uno tiene su rol", sumó y sentenció: "En este caso nuestro cliente se siente discriminado por ser hombre y extranjero. Cuando la mujer reclama es su derecho y cuando el hombre reclama es un vago. Él está en su derecho. La señora Lynch tuvo el mismo conflicto con su pareja anterior".