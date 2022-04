La respuesta de Florencia de la V al inesperado elogio que le hizo Jorge Rial

Florencia de la V se refirió al inesperado elogio que le hizo Jorge Rial por su actual desempeño como conductora de Intrusos (América). El periodista antes había sido muy crítico con el desembarco de la actriz como nueva líder del legendario programa de chimentos. Sin embargo, ahora reconoció que ella está muy bien en ese rol.

Hace algunos días, Jorge Rial habló sobre varios temas en un móvil de Intrusos, y allí fue cuando destacó la labor de Florencia de la V. "Me alegra que esté Flor de la V al frente de Intrusos, me parece bárbaro y me gusta mucho", aseguró el polémico conductor.

Y ahora, en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Florencia de la V se mostró sorprendida por las palabras de Rial.

"Después de todo, escucharlo fue muy fuerte. Para mi él le trajo al mundo del espectáculo algo diferente así como Lucho Avilés modificó el mundo del espectáculo en su momento. Si bien Intrusos tuvo momentos, difíciles él como conductor cambió las reglas", argumentó Florencia al hablar de su colega.

Luego, la capocómica remarcó: "No esperaba un mensaje de él, al menos no al aire, y haberlo recibido es realmente muy fuerte”.

Finalmente, Florencia de la V se refirió a la importancia de Intrusos en la televisión. “El programa en si es muy fuerte porque más allá de quién lo conduce se convirtió en una marca. Intrusos cuenta las cosas de una manera particular, y es el clásico de los mediodías y un emblema del canal por eso. Me pasa mucho que me pongo en la mirada de la señora que está en la casa, y entiendo porqué elegiría Intrusos. Me doy cuenta yo misma que a veces pregunto como una vecina y siento que ese es mi valor agregado".