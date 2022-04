Jorge Rial quedó en shock tras una noticia que le dio su hija Morena

Este jueves, en LAM (América) revelaron que Morena Rial está esperando su segundo hijo con su nueva pareja, y luego en diálogo con la joven ella se encargó de comentar cuál fue la reacción de su padre, Jorge Rial, ante la noticia.

"Tengo bastantes nauseas", contó Morena sobre su estado en la primera etapa del embarazo. Luego contó cómo se percató de su estado. "Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", explicó.

Además, la hija de Jorge Rial contó que Bertorello, su nueva pareja, tiene una nena de 9 años y se mostró entusiasmada con su segundo embrazo. "Me es indiferente si es nena o nene pero todos me dicen que va a ser nena, asi que...", enfatizó.

Entre otras cosas, Morena Rial contó cuál fue la reacción de su padre al enterarse de la noticia. "Mi papá quedó medio como shockeado. Yo no se lo dije, se lo dijo Francesco porque yo le había explicado que tengo un bebé en la panza", detalló.

Tras algunos rumores de romance con su abogado, Alejandro Cipolla, Morena contó recientemente que está en una relación con el cantante El Maxi.

De hecho, la hija de Jorge Rial compartió recientemente algunas selfies con su nueva pareja y escribió: "Gracias por tu amor".