Un debate sobre la postura geopolítica del Gobierno y el fallo de YPF se salió de control en pleno vivo. Pases de factura, tensión y graves insultos marcaron el streaming de Carnaval.

La tensión en los estudios de Carnaval Stream parece no dar tregua. Lo que comenzó como un pase de facturas sobre posturas políticas terminó en un violento cruce verbal lleno de exabruptos y gritos en pleno aire, dejando en evidencia nuevamente las profundas grietas que dividen a los propios panelistas.

El conflicto estalló cuando Alejandro Fantino tomó la palabra para exigir retracciones por críticas pasadas. Yo pensé que hoy arrancamos el programa con ustedes tres pidiendo disculpas al aire", disparó sin vueltas respecto a Fabián Doman, Jorge Rial y Viviana Canosa.

Y continuó: "El lunes pasado lo rompieron a Javier por su alineamiento". Automáticamente, Rial dijo: "Y yo los sigo rompiendo... votamos a favor de la esclavitud, muchachos. A favor de la esclavitud".

Otro cruce al aire Embed - Feroz cruce entre Jorge Rial y Alejandro Fantino por el alineamiento de Javier Milei con EE.UU.: "Le chuparon..." El clima se volvió insostenible cuando la charla derivó hacia el conflicto por YPF y la relación de la administración libertaria con la reciente victoria de Donald Trump. Ante la justificación de uno de sus compañeros, quien argumentó sobre las consecuencias de "perder un juicio", la respuesta fue brutal y cruzó todos los límites del horario de protección.

"Fantá, seguile chupando la p... a Trump", expresó Jorge Rial sin ningún tipo de filtro. El panelista, visiblemente alterado, continuó con su furioso descargo cuestionando la imparcialidad del sistema judicial norteamericano y la política exterior argentina: "La justicia no es independiente en Estados Unidos. Yo no quiero estar alineado ni con Estados Unidos ni con Israel. Son dos estados que iniciaron una guerra solamente por guita, loco".