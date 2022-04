La reacción de Florencia de la V tras la amenaza de Ana Rosenfeld de llevarla a la Justicia: "Por qué no demandás al..."

Luego de la amenaza de Ana Rosenfeld de llevar a Florencia de la V a la Justicia por los informes de Intrusos (América) en los que se habla de presuntas estafas de la abogada algunas de sus exclientas, la conductora tuvo una categórica reacción frente a cámaras en el legendario programa de chimentos.

"A ver por dónde empezamos, ¿estaba todo bien hasta ahora? Para mí sigue estando todo bien y lo vuelvo a aclarar, soy la conductora de Intrusos, simple...", comenzó Florencia de la V en su descargo por la intención de Ana Rosenfeld de llevarla a juicio.

Luego, Flor agregó que no hay una animosidad contra la abogada. "Gonzalo Vázquez trajo una información, trajo a tres denunciantes, les abrimos las puertas, como se las abriríamos a cualquiera porque es lo que viene haciendo Intrusos hace 22 años y yo desde que estoy a la cabeza. No tengo nada personal con vos, Ana", remarcó la conductora.

Además, para dejar en claro que la intención de Intrusos no es desprestigiar a Ana Rosenfeld, Florencia de la V argumentó: "¿Una campaña difamatoria? es un montón.. ¿Una campaña difamatoria en mi contra? ¿por qué? Aparte, decís (que demandarás a) 'Florencia de la V, Gonzalo Vázquez y Lucas Bertero', ¿por qué no a 'Intrusos'?, ¿por qué no al programa?, ¿por qué no al canal?... Yo soy la conductora de 'Intrusos', estoy hablando como cabeza de este programa, es mi trabajo. Ellos están en 'Intrusos' ¿Por qué hace la diferencia?".

Puntualmente, Florencia de la V se encargó de defender al notero de Intrusos. "Aparte, a un chico, un notero, ¿vos te parece? Un chico que está trabajando, ¿querés que te diga lo que gana?, ¿carta documento?, ¿llevarlo a Tribunales? No, es un montón, perdón... Yo pongo el pecho, hacé lo que quieras, te juro, de verdad que no tengo nada...".

Finalmente Florencia de la V apuntó contra Ana Rosenfeld y sentenció: "Si yo me enojara con todas las personas que han hablado de mí en la televisión, directamente que no tengo que hablar con nadie. Lo de la televisión queda en la televisión, no es nada personal, cero".