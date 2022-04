La fuerte confesión de Jorge Rial sobre su vínculo con el poder: "A mí la guita me..."

Durante muchos años Jorge Rial fue un hombre con mucho poder dentro de los medios de comunicación. A frente de Paparazzi y durante su reinado en Intrusos, el cual duró más de dos décadas, el periodista mantuvo en vilo a diferentes figuras del mundo del espectáculo, revelando datos secretos de su intimidad y generando todo tipo de escándalos.

Ese lugar dentro del universo mediático le dio al periodista un poder desmesurado, que lo llevó a tomar muy malas decisiones. "A mí el poder y la guita me trajeron problemas. He dejado un matrimonio, he roto un matrimonio por ambos", reveló el conductor en diálogo con Dante Guebel en El Nueve en relación a lo peligroso que puede ser si uno no sabe "administrar" el poder.

"El poder te puede llegar pero hay que saber administrarlo porque te obnubila. Es algo que te prestan un rato, ven cómo lo manejás y un día te lo sacan. Siempre tenés arriba alguien más poderoso que vos. No conozco a nadie con poder absoluto", agregó.

"El poder llega, se abre una grieta y se te instala pero en ese momento, no hay que dejar que te abran puertas, que te adulen. Hay que seguir haciendo las cosas... porque un día, insisto, se te va", cerró Rial.

Recordemos que a principios de marzo, y tras semanas de fuertes rumores que apuntaban a una crisis matrimonial, Rial anunció su separación de Romina Pereiro. Lo hizo durante su programa radial Argenzuela (Radio 10). "Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable. Mucho se está diciendo de mi separación, y la verdad, son temas que afectan, hay toda una familia atrás", comenzó diciendo el conductor.

"Lo que tengo para decir, y lamentablemente es así, efectivamente estoy separado. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno", agregó.

"La peleamos muchísimo. Estamos separados hace mucho, ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Como hay cierto acoso, sobre todo hacia Romina, lo digo para que la dejen en paz. Romina y yo somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé", reveló sobre los motivos por los cuales decidió anunciar el fin de la relación.