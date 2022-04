¿Hizo trampa? Cuáles son los cursos de cocina que Mica Viciconte tomó para ganar MasterChef

Hace unos días, cuando Mica Viciconte ya había quedado en la recta final de MasterChef Celebrity 3 y se perfilaba como la ganadora, una denuncia en las redes puso en jaque su palabra e hizo peligrar su continuidad en la competencia.

Es que había quien aseguraba en Twitter que Mica había hecho cursos de gastronomía y pastelería en Mar del Plata junto a su hermana Lara, que las dos tenían sus títulos y que por esa razón debía ser descalificada, como le pasó a Samanta Casais en Bake Off, cuando tuvo que bajarse luego de comprobarse de que había mentido.

“Las dos estudiaron allá y serían profesionales”, dijo Estefanía Berardi en Mañanísima, en cuanto estalló el escándalo. Sin embargo, nada prosperó y la pareja de Poroto Cubero siguió avanzando hasta alzarse con el premio mayor del reality de Telefe.

Y ahora, con su título de campeona que le ganó a Tomás Fonzi, Mica volvió sobre el tema en una nota que le brindó a La Nación. “Jamás pensé que iba a ser finalista, y mucho menos ganar. En mi cabeza mi primer objetivo era no ser la primera eliminada. Igual creo que cuando sos competitivo y ves que hay otro mejor que vos, cambiás la cabeza”, señaló.

“Yo me dije: ´Micaela, si realmente querés avanzar acá vas a tener que estudiar´. Así que me puse a leer, llamé a un chef, hice algunos cursos de técnica básica, cosas que no tenía ni idea. Yo sabía las cosas típicas de una casa, donde no hacés un puré con un movimiento envolvente”, siguió.

“Después leí mucho, vi muchas recetas por Internet, Pinterest, Instagram, todo. Ahí me empecé a entusiasmar y dije: ´Yo quiero llegar´”, añadió la guardavidas, que desde un principio aclaró que no le gustaba perder “ni a las bolitas” y que estaba dispuesto a todo con tal de avanzar.

“Si está dentro de las reglas, está permitido, y tengo que perjudicar a otro para favorecerme a mí dentro de la competencia, lo voy a hacer. Nadie prefiere quedar eliminado. El tema es que yo lo decía, a lo mejor otro lo pensaba y no lo decía y quedaba más buenito. Así es la supervivencia”, explicó.

¿Y sobre cómo se preparó para entrar afilada al programa? Así se defendió: “Tampoco estaba mal que haya hecho cursos. MasterChef mismo te da los cursos para enseñarte algunas cosas básicas, como trozar un pollo, cortar un pescado, usar algunas máquinas”.

“Sofía Pachano, Claudia Fontán, no son profesionales pero llegaron al programa habiendo estudiado muchísimo. No incumplí ningún tipo de reglamento. Además, cae de maduro que no soy profesional, yo soy profesora de natación y guardavidas”, se excusó.

Y finalmente, la nueva campeona de la cocina admitió que se entrenó para ganar: “Hice clases y contraté a algunos chefs, como lo hicieron también el resto de mis compañeros, como Mery del Cerro, Denise Dumas o Cathy Fulop”.