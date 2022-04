Qué dijo Samanta Casais sobre el escándalo de Mica Viciconte en MasterChef

En las últimas horas, un nuevo escándalo, relacionado con su participación en MasterChef Celebrity, envuelve a Mica Viciconte. Resulta que se filtró que la participante del reality culinario de Telefe tendría un título profesional en gastronomía, algo que iría contra las reglas del certamen.

Mucho se habló sobre este tema y no hubo quien no opinara en los medios. Sin embargo, quien sorprendió con su palabra fue Samanta Casais, la participante de Bake Off que fue descalificada por la misma razón que la inculpan a la mujer de Fabián Cubero.

En diálogo con La Once Diez, expresó: "Si lo tiene o no (al título), es un curso, no tiene calidad de carrera. Para que seas profesional tenés que hacer la carrera, pero cursos podes hacer miles. Se puede no tener un título profesional y participar, pero para la carrera necesitas una escuela avalada. La carrera te enseña a trabajar en simultáneo".

Y continuó: "Un curso no te hace ser ganador, un curso es un curso corto, hasta hay curso de días. La carrera dura dos años, yo no creo que Mica haya estado estudiando dos años, y si fuera profesional tendría buenas devoluciones todos los días. Mis compañeros tenían un montón de cursos hechos y no les dio ventaja. También ella es una persona competitiva y fría y eso le juega muy a favor".

Mica Viciconte

Además, opinó sobre las razones por las cuales se da a conocer esta información en estos momentos del certamen. "Lo hacen por el rating. Es mi humilde opinión, para levantar un poco más la polémica de MasterChef en sí, para ver qué hacen, que no", indicó al aire.